Саратовцы благодарят спасателей за помощь на трассах

просмотров: 117

Жители в социальных сетях благодарят спасателей и все задействованные службы."Мы выехали. Спасибо большое за помощь поддержку за бессонную ночь. Дорогу чистят где затор", - написала Румиса."Спасибо. Работы действительно впечетляют!" - поделился Константин Денисов.Пользователь Алексей Глубокий отметил: "Спасибо вам большое за свет и тепло СТ Радуга-3. В такие неблагоприятные погодные условия ваши специалисты работают и помогают людям"."Вот подключили электричество, спасибо за реакцию", - благодарит Светлана."Никто не пишет и не говорит, что всё хорошо. Работают все соответствующие органы.Спасибо всем. Действительно ситуация очень сложная, крепитесь, вот опять погода, началось. А утром было солнце", - высказался ещё один читатель."Огромное спасибо Вольским спасателям, МЧС и дорожным службам, за то что не бросили в беде!!! Огромного вам здоровья, счастья и любви!!!", - благодарит Анастасия Сергеевна.Служба спасения Саратовской области функционирует в усиленном режиме, все силы и средства задействованы для ликвидации последствий снежных заносов и оказания помощи населению. Работа продолжается.Единый номер вызова экстренных служб: 112.