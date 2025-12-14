Саратовцы благодарят спасателей за помощь на трассах
Экстренные и аварийные службы, органы власти всех уровней продолжают работать в круглосуточном режиме над ликвидациeй последствий непогоды.
Жители в социальных сетях благодарят спасателей и все задействованные службы.
"Мы выехали. Спасибо большое за помощь поддержку за бессонную ночь. Дорогу чистят где затор", - написала Румиса.
"Спасибо. Работы действительно впечетляют!" - поделился Константин Денисов.
Пользователь Алексей Глубокий отметил: "Спасибо вам большое за свет и тепло СТ Радуга-3. В такие неблагоприятные погодные условия ваши специалисты работают и помогают людям".
"Вот подключили электричество, спасибо за реакцию", - благодарит Светлана.
"Никто не пишет и не говорит, что всё хорошо. Работают все соответствующие органы.Спасибо всем. Действительно ситуация очень сложная, крепитесь, вот опять погода, началось. А утром было солнце", - высказался ещё один читатель.
"Огромное спасибо Вольским спасателям, МЧС и дорожным службам, за то что не бросили в беде!!! Огромного вам здоровья, счастья и любви!!!", - благодарит Анастасия Сергеевна.
Служба спасения Саратовской области функционирует в усиленном режиме, все силы и средства задействованы для ликвидации последствий снежных заносов и оказания помощи населению. Работа продолжается.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Жители в социальных сетях благодарят спасателей и все задействованные службы.
"Мы выехали. Спасибо большое за помощь поддержку за бессонную ночь. Дорогу чистят где затор", - написала Румиса.
"Спасибо. Работы действительно впечетляют!" - поделился Константин Денисов.
Пользователь Алексей Глубокий отметил: "Спасибо вам большое за свет и тепло СТ Радуга-3. В такие неблагоприятные погодные условия ваши специалисты работают и помогают людям".
"Вот подключили электричество, спасибо за реакцию", - благодарит Светлана.
"Никто не пишет и не говорит, что всё хорошо. Работают все соответствующие органы.Спасибо всем. Действительно ситуация очень сложная, крепитесь, вот опять погода, началось. А утром было солнце", - высказался ещё один читатель.
"Огромное спасибо Вольским спасателям, МЧС и дорожным службам, за то что не бросили в беде!!! Огромного вам здоровья, счастья и любви!!!", - благодарит Анастасия Сергеевна.
Служба спасения Саратовской области функционирует в усиленном режиме, все силы и средства задействованы для ликвидации последствий снежных заносов и оказания помощи населению. Работа продолжается.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.