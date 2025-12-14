14 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
13:58 | 14 декабря
Саратовцы благодарят спасателей за помощь на трассах
13:49 | 14 декабря
Для ликвидации последствий снегопадов в районах области в круглосуточном режиме дежурят специалисты Дирекции дорожного хозяйства
11:25 | 14 декабря
В Саратовской области усилия властей и спасателей сосредоточены на ликвидации последствий стихии
09:55 | 14 декабря
На дороги области за прошедшие сутки вышло на снегоуборку более 800 единиц спецтехники
19:56 | 13 декабря
Более 300 единиц техники коммунальных предприятий, дорожных служб и управляющих компаний устраняют последствия непогоды в Саратове
14:18 | 13 декабря
Продолжается ликвидация последствий непогоды
12:54 | 13 декабря
Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО
22:51 | 12 декабря
Жителей просят не подвергать себя и своих близких неоправданному риску на Волге
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовцы благодарят спасателей за помощь на трассах

Экстренные и аварийные службы, органы власти всех уровней продолжают работать в круглосуточном режиме над ликвидациeй последствий непогоды.



Жители в социальных сетях благодарят спасателей и все задействованные службы.

"Мы выехали. Спасибо большое за помощь поддержку за бессонную ночь. Дорогу чистят где затор", - написала Румиса.

"Спасибо. Работы действительно впечетляют!" - поделился Константин Денисов.

Пользователь Алексей Глубокий отметил: "Спасибо вам большое за свет и тепло СТ Радуга-3. В такие неблагоприятные погодные условия ваши специалисты работают и помогают людям".

"Вот подключили электричество, спасибо за реакцию", - благодарит Светлана.

"Никто не пишет и не говорит, что всё хорошо. Работают все соответствующие органы.Спасибо всем. Действительно ситуация очень сложная, крепитесь, вот опять погода,  началось. А утром было солнце", - высказался ещё один читатель.

"Огромное спасибо Вольским спасателям, МЧС и дорожным службам, за то что не бросили в беде!!! Огромного вам здоровья, счастья и любви!!!", - благодарит Анастасия Сергеевна.

Служба спасения Саратовской области функционирует в усиленном режиме, все силы и средства задействованы для ликвидации последствий снежных заносов и оказания помощи населению. Работа продолжается.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.