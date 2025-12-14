14 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
13:58 | 14 декабря
Саратовцы благодарят спасателей за помощь на трассах
13:49 | 14 декабря
Для ликвидации последствий снегопадов в районах области в круглосуточном режиме дежурят специалисты Дирекции дорожного хозяйства
11:25 | 14 декабря
В Саратовской области усилия властей и спасателей сосредоточены на ликвидации последствий стихии
09:55 | 14 декабря
На дороги области за прошедшие сутки вышло на снегоуборку более 800 единиц спецтехники
19:56 | 13 декабря
Более 300 единиц техники коммунальных предприятий, дорожных служб и управляющих компаний устраняют последствия непогоды в Саратове
14:18 | 13 декабря
Продолжается ликвидация последствий непогоды
12:54 | 13 декабря
Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО
22:51 | 12 декабря
Жителей просят не подвергать себя и своих близких неоправданному риску на Волге
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Для ликвидации последствий снегопадов в районах области в круглосуточном режиме дежурят специалисты Дирекции дорожного хозяйства

Новости
Проезд по всем дорогам регионального значения обеспечен.


На областных транзитных маршрутах в Саратове (ул. Чернышевского, Соколовая, Орджоникидзе, проспект Энтузиастов, Шехурдина, проспект им. 50 лет Октября и др.) сегодня ночью работало 19 единиц техники, израсходовано 410 тонн соли, к 4 часам утра проезд по всем маршрутам был обеспечен. Сейчас дорожники убирают и вывозят снег из прилотковой части дорог.

В Энгельсе на региональных транзитных маршрутах (автомобильная дорога по улицам Лесозаводская, Степная, Советская, просп. Фридриха Энгельса, просп. Строителей и автомобильная дорога по улицам Студенческая, Полиграфическая, Комсомольская) работало четыре единицы техники и израсходовано 66 тонн соли, проезд по этим маршрутам обеспечен.

По мосту «Саратов - Энгельс» проезд также обеспечен.

Специалисты Дирекции дорожного хозяйства – кураторы региональных автомобильных дорог – направлены в районы области для оперативного устранения последствий стихии. Накануне была сложная ситуация на дорогах: снег, буран, шквалистый ветер, скользкость, снежные накаты, местами нулевая видимость. На региональных дорогах наиболее сложные ситуации были на автодороге у села Кирово в Энгельсском районе, а/д «Ровное – Кривояр», у села Большая Чечуйка в Базарно-Карабулакском районе. Для ликвидации последствий на эти участки дорог была направлена дополнительная техника. Из-за недостаточной видимости вводились временные ограничения для движения транспортных средств на всей региональной сети в Красноармейском районе и для движения общественного транспорта в Энгельсском районе. В настоящее время ограничения сняты. Проезд по всем дорогам обеспечен.

На областных региональных дорогах работало 274 единицы техники и израсходовано 4247 тн ПСС. К сложным метеорологическим условиям дорожники были готовы заранее: подготовлена техника, обработаны опасные участки автомобильных дорог, работа по расчистке дорог от снега велась непрерывно. Эта работа продолжается и сейчас, к понедельнику последствия снегопада должны быть полностью устранены. Все работы находятся на контроле у министерства дорожного хозяйства области.

Телефон центральной диспетчерской службы региональных дорог (горячая линия) 8(8452) 499-227

Министерство дорожного хозяйства области