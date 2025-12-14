В Саратовской области усилия властей и спасателей сосредоточены на ликвидации последствий стихии

просмотров: 130

В ежедневном оперативном штабе с участием глав муниципалитетов и профильных ведомств обсуждаются текущие вызовы и определяются приоритетные направления реагирования.На данный момент ограничения движения сохраняются на шести участках федеральных трасс, расположенных в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачёвском районах. Причины – глубокие снежные заносы и аварийные ситуации на дорогах. На каждом проблемном участке работают бригады спасателей и дорожная техника. Граждане, оказавшиеся в сложной ситуации, по согласию эвакуируются в пункты временного размещения, где обеспечены базовые условия и организован подвоз топлива. В частности, в Энгельсском районе, у села Безымянное, в безопасное место перевезены 148 человек, из них 34 несовершеннолетние. На девяти других ранее закрытых участках дорог проезд уже восстановлен.Особую роль в ликвидации последствий играет мобильный отряд тяжёлой техники областной службы спасения. После завершения работ в Ровенском районе он был немедленно переброшен в Энгельсский, где продолжает расчистку наиболее труднодоступных участков.В общей сложности к борьбе со стихией привлечено свыше 1,4 тысячи единиц техники. За последние сутки использовано 18 тысяч тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонны реагентов для борьбы с гололёдом.Штормовой ветер стал причиной обширных повреждений инфраструктуры: линии электропередачи вышли из строя в 205 населённых пунктах. Восстановительные работы ведутся круглосуточно – на местах трудятся 59 аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, зафиксированы повреждения кровель в 14 зданиях по пяти районам, включая социальные объекты – школы и больницы, а также жилые дома.В Саратове ветер повалил 132 дерева, все они оперативно убраны с проезжей части. Также зафиксированы нарушения на 33 участках газораспределительных сетей и 78 линиях электроснабжения. На ряде адресов подача ресурсов уже восстановлена, на остальных – продолжаются аварийные работы.Руководство региона подчеркивает: до полной стабилизации обстановки главы районов и руководители профильных служб остаются на местах. Перед всеми задействованными структурами поставлена чёткая задача – завершить основной объём работ до конца 14 декабря: обеспечить беспрепятственный проезд по всем трассам и восстановить подачу коммунальных услуг во всех населённых пунктах области.