14 декабря 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:58 | 14 декабря
Саратовцы благодарят спасателей за помощь на трассах
13:49 | 14 декабря
Для ликвидации последствий снегопадов в районах области в круглосуточном режиме дежурят специалисты Дирекции дорожного хозяйства
11:25 | 14 декабря
В Саратовской области усилия властей и спасателей сосредоточены на ликвидации последствий стихии
09:55 | 14 декабря
На дороги области за прошедшие сутки вышло на снегоуборку более 800 единиц спецтехники
19:56 | 13 декабря
Более 300 единиц техники коммунальных предприятий, дорожных служб и управляющих компаний устраняют последствия непогоды в Саратове
14:18 | 13 декабря
Продолжается ликвидация последствий непогоды
12:54 | 13 декабря
Военно-патриотический клуб «ДОЛГ» из Балаково признан одним из лучших в ПФО
22:51 | 12 декабря
Жителей просят не подвергать себя и своих близких неоправданному риску на Волге
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
Ситуация, вызванная мощным циклоном с сильнейшими снегопадами и шквалистым ветром, остаётся под пристальным контролем региональных властей. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.



В ежедневном оперативном штабе с участием глав муниципалитетов и профильных ведомств обсуждаются текущие вызовы и определяются приоритетные направления реагирования.

На данный момент ограничения движения сохраняются на шести участках федеральных трасс, расположенных в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачёвском районах. Причины – глубокие снежные заносы и аварийные ситуации на дорогах. На каждом проблемном участке работают бригады спасателей и дорожная техника. Граждане, оказавшиеся в сложной ситуации, по согласию эвакуируются в пункты временного размещения, где обеспечены базовые условия и организован подвоз топлива. В частности, в Энгельсском районе, у села Безымянное, в безопасное место перевезены 148 человек, из них 34 несовершеннолетние. На девяти других ранее закрытых участках дорог проезд уже восстановлен.

Особую роль в ликвидации последствий играет мобильный отряд тяжёлой техники областной службы спасения. После завершения работ в Ровенском районе он был немедленно переброшен в Энгельсский, где продолжает расчистку наиболее труднодоступных участков.

В общей сложности к борьбе со стихией привлечено свыше 1,4 тысячи единиц техники. За последние сутки использовано 18 тысяч тонн песко-соляной смеси, 955 тонн соли и 344 тонны реагентов для борьбы с гололёдом.

Штормовой ветер стал причиной обширных повреждений инфраструктуры: линии электропередачи вышли из строя в 205 населённых пунктах. Восстановительные работы ведутся круглосуточно – на местах трудятся 59 аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, зафиксированы повреждения кровель в 14 зданиях по пяти районам, включая социальные объекты – школы и больницы, а также жилые дома.

В Саратове ветер повалил 132 дерева, все они оперативно убраны с проезжей части. Также зафиксированы нарушения на 33 участках газораспределительных сетей и 78 линиях электроснабжения. На ряде адресов подача ресурсов уже восстановлена, на остальных – продолжаются аварийные работы.

Руководство региона подчеркивает: до полной стабилизации обстановки главы районов и руководители профильных служб остаются на местах. Перед всеми задействованными структурами поставлена чёткая задача – завершить основной объём работ до конца 14 декабря: обеспечить беспрепятственный проезд по всем трассам и восстановить подачу коммунальных услуг во всех населённых пунктах области.