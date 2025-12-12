Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта

просмотров: 100

11 декабря 2025 года в детском саду №15 города Красноармейска Саратовской области состоялось трогательное и значимое событие. В гости к воспитанникам пришёл участник специальной военной операции – Илья, уроженец Красноармейска и бывший воспитанник этого же дошкольного учреждения. Находясь в краткосрочном отпуске, он решил посетить место, где прошло его детство, и встретиться с новым поколением «казачат».Илья откровенно рассказал ребятам о службе, о том, как порой бывает трудно – и физически, и морально, но как важно сохранять веру в правое дело и в Победу. Его слова нашли отклик в сердцах даже самых маленьких слушателей. В ответ дети подготовили для своего героя настоящий концерт: пели патриотические песни, декламировали стихи и исполнили танцы. Эмоции переполняли Илью, он был глубоко тронут тем, что в столь юном возрасте у детей уже формируется чувство любви к Родине и уважение к её защитникам. «Победа будет за нами!» – с уверенностью сказал он, обращаясь к воспитанникам.Не остались в стороне и взрослые. Педагоги детского сада собрали новогодние подарки для бойцов, а дети вместе с родителями создали сотни поздравительных открыток и написали письма солдатам. Илья обещал лично передать их своим товарищам на передовой. В свою очередь, он преподнёс детскому саду подарок – познавательную литературу для дошкольников, чтобы и в мирное время ребята продолжали расти любознательными и духовно богатыми.Такие встречи невозможно заменить ни уроками, ни фильмами. Живое общение с тем, кто стоит на страже мира, оставляет в детской душе глубокий след и закладывает основы подлинного патриотизма. Коллектив детского сада №15 выражает искреннюю благодарность Илье за его мужество, за заботу о подрастающем поколении и за вклад в нравственное воспитание детей.