12 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:43 | 12 декабря
Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта
12:04 | 12 декабря
В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка
12:00 | 12 декабря
В Балаково проведут проверку системы теплоснабжения после обращения граждан
10:48 | 12 декабря
Лучшему просветителю и просветительскому проекту Саратовской области вручили награды
10:30 | 12 декабря
На Совете при Губернаторе обсудили вопросы патриотического воспитания и интеграции иностранных граждан в российское общество
09:55 | 12 декабря
Саратовская область вошла в первую пятерку регионов России по господдержке комплексного развития села
20:20 | 11 декабря
В Саратовской области обсудили соблюдение прав и свобод граждан
18:00 | 11 декабря
В минздраве назначили зама, курирующего лекарственное обеспечение жителей региона
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта

Новости
Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта

11 декабря 2025 года в детском саду №15 города Красноармейска Саратовской области состоялось трогательное и значимое событие. В гости к воспитанникам пришёл участник специальной военной операции – Илья, уроженец Красноармейска и бывший воспитанник этого же дошкольного учреждения. Находясь в краткосрочном отпуске, он решил посетить место, где прошло его детство, и встретиться с новым поколением «казачат».

Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта

Илья откровенно рассказал ребятам о службе, о том, как порой бывает трудно – и физически, и морально, но как важно сохранять веру в правое дело и в Победу. Его слова нашли отклик в сердцах даже самых маленьких слушателей. В ответ дети подготовили для своего героя настоящий концерт: пели патриотические песни, декламировали стихи и исполнили танцы. Эмоции переполняли Илью, он был глубоко тронут тем, что в столь юном возрасте у детей уже формируется чувство любви к Родине и уважение к её защитникам. «Победа будет за нами!» – с уверенностью сказал он, обращаясь к воспитанникам.

Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта

Не остались в стороне и взрослые. Педагоги детского сада собрали новогодние подарки для бойцов, а дети вместе с родителями создали сотни поздравительных открыток и написали письма солдатам. Илья обещал лично передать их своим товарищам на передовой. В свою очередь, он преподнёс детскому саду подарок – познавательную литературу для дошкольников, чтобы и в мирное время ребята продолжали расти любознательными и духовно богатыми.

Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта

Такие встречи невозможно заменить ни уроками, ни фильмами. Живое общение с тем, кто стоит на страже мира, оставляет в детской душе глубокий след и закладывает основы подлинного патриотизма. Коллектив детского сада №15 выражает искреннюю благодарность Илье за его мужество, за заботу о подрастающем поколении и за вклад в нравственное воспитание детей.