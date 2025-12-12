В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка

просмотров: 116

Жителей и гостей города приглашают на книжную ярмкару, где будут представлены сотни книг: новинки по культуре, психологии, бизнесу.Книголюбов ждут атмосферные романы, уютные детективы и мрачное фэнтези, комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.А еще впервые пройдут лекции авторов издательства— детской писательницы Марии Коноплястой, писателя и журналиста Дениса Лукьянова и финансового консультанта Елены Феоктистовой:«Как выбрать детскую книгу сегодня? Советы детского писателя для читателейвсех возрастов»Мария КоноплястаяО спикере:Мария Коноплястая — детский писатель, сценарист. Автор книги «История библиотек. От глиняных табличек до медиапространств» и образовательных медиапроектов длядетей и взрослых. Финалист международной премии В. Крапивина 2024 года с рукописью«Ветер Норд-Оста»«Что читать, если все надоело? Тренды и самые интересные книги этого года»Денис ЛукьяновПисатель, журналист, книжный обозреватель, продюсер издательства «Альпина.Проза» и«Альпина нон-фикшн». Автор книг «Ртутные сердца» и «Было у него два сына» ,«Век серебра и стали», «Прах имени его», «Смех бессмертных» (Полынь)«Когда деньги — работают. Как управлять своими финансами в 2026 году»Елена ФеоктистоваО спикере:Елена Феоктистова — директор Центра финансовой культуры, главный тренер,финансовый консультант (СПбГУ, МИНФИН РФ, РАНХиГС, City Business School).Победитель всероссийского конкурса «Финансовый советник года» (2020 год).Преподаватель РАНХиГС. Автор книг «Инвестиции без риска», «Умная девушкастановится богатой». Практикующий юрист и финансовый консультант.