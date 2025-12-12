В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка
С 11 по 14 декабря в Саратовском ТРЦ «Триумф Молл» состоится Гаражка издательства МИФ.
Жителей и гостей города приглашают на книжную ярмкару, где будут представлены сотни книг: новинки по культуре, психологии, бизнесу.
Книголюбов ждут атмосферные романы, уютные детективы и мрачное фэнтези, комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.
А еще впервые пройдут лекции авторов издательства— детской писательницы Марии Коноплястой, писателя и журналиста Дениса Лукьянова и финансового консультанта Елены Феоктистовой:
13 декабря, 13:00
«Как выбрать детскую книгу сегодня? Советы детского писателя для читателей
всех возрастов»
Мария Коноплястая
О спикере:
Мария Коноплястая — детский писатель, сценарист. Автор книги «История библиотек. От глиняных табличек до медиапространств» и образовательных медиапроектов для
детей и взрослых. Финалист международной премии В. Крапивина 2024 года с рукописью
«Ветер Норд-Оста»
13 декабря, 15:00
«Что читать, если все надоело? Тренды и самые интересные книги этого года»
Денис Лукьянов
Писатель, журналист, книжный обозреватель, продюсер издательства «Альпина.Проза» и
«Альпина нон-фикшн». Автор книг «Ртутные сердца» и «Было у него два сына» ,
«Век серебра и стали», «Прах имени его», «Смех бессмертных» (Полынь)
14 декабря, 14:00
«Когда деньги — работают. Как управлять своими финансами в 2026 году»
Елена Феоктистова
О спикере:
Елена Феоктистова — директор Центра финансовой культуры, главный тренер,
финансовый консультант (СПбГУ, МИНФИН РФ, РАНХиГС, City Business School).
Победитель всероссийского конкурса «Финансовый советник года» (2020 год).
Преподаватель РАНХиГС. Автор книг «Инвестиции без риска», «Умная девушка
становится богатой». Практикующий юрист и финансовый консультант.
Жителей и гостей города приглашают на книжную ярмкару, где будут представлены сотни книг: новинки по культуре, психологии, бизнесу.
Книголюбов ждут атмосферные романы, уютные детективы и мрачное фэнтези, комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.
А еще впервые пройдут лекции авторов издательства— детской писательницы Марии Коноплястой, писателя и журналиста Дениса Лукьянова и финансового консультанта Елены Феоктистовой:
13 декабря, 13:00
«Как выбрать детскую книгу сегодня? Советы детского писателя для читателей
всех возрастов»
Мария Коноплястая
О спикере:
Мария Коноплястая — детский писатель, сценарист. Автор книги «История библиотек. От глиняных табличек до медиапространств» и образовательных медиапроектов для
детей и взрослых. Финалист международной премии В. Крапивина 2024 года с рукописью
«Ветер Норд-Оста»
13 декабря, 15:00
«Что читать, если все надоело? Тренды и самые интересные книги этого года»
Денис Лукьянов
Писатель, журналист, книжный обозреватель, продюсер издательства «Альпина.Проза» и
«Альпина нон-фикшн». Автор книг «Ртутные сердца» и «Было у него два сына» ,
«Век серебра и стали», «Прах имени его», «Смех бессмертных» (Полынь)
14 декабря, 14:00
«Когда деньги — работают. Как управлять своими финансами в 2026 году»
Елена Феоктистова
О спикере:
Елена Феоктистова — директор Центра финансовой культуры, главный тренер,
финансовый консультант (СПбГУ, МИНФИН РФ, РАНХиГС, City Business School).
Победитель всероссийского конкурса «Финансовый советник года» (2020 год).
Преподаватель РАНХиГС. Автор книг «Инвестиции без риска», «Умная девушка
становится богатой». Практикующий юрист и финансовый консультант.