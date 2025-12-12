12 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:43 | 12 декабря
Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта
12:04 | 12 декабря
В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка
12:00 | 12 декабря
В Балаково проведут проверку системы теплоснабжения после обращения граждан
10:48 | 12 декабря
Лучшему просветителю и просветительскому проекту Саратовской области вручили награды
10:30 | 12 декабря
На Совете при Губернаторе обсудили вопросы патриотического воспитания и интеграции иностранных граждан в российское общество
09:55 | 12 декабря
Саратовская область вошла в первую пятерку регионов России по господдержке комплексного развития села
20:20 | 11 декабря
В Саратовской области обсудили соблюдение прав и свобод граждан
18:00 | 11 декабря
В минздраве назначили зама, курирующего лекарственное обеспечение жителей региона
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Лучшему просветителю и просветительскому проекту Саратовской области вручили награды

Новости
Лучшему просветителю и просветительскому проекту Саратовской области вручили награды


Награждение прошло на ежегодном Гражданском форуме Саратовской области, организованном Общественной палатой региона. Напомним, Общество «Знание» представило перечень победителей региональных премий Знание.Премия, отмечающих вклад в образование на уровне субъектов федерации.

Имена победителей озвучили во время встречи почетного жюри в Москве первый замглавы администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета общества «Знание» Сергей Кириенко. 2025 год ознаменовался первыми наградами в каждом из 89 субъектов России — для ведущего регионального просветителя и ведущего просветительского проекта. Эти почести войдут в историю премии как первые региональные.

Сергей Кириенко акцентировал внимание на проектах, фокусирующихся на сохранении исторической памяти и памяти о героях Великой Отечественной. Значительная доля заявок связана с героями СВО. В списке номинантов фигурируют сами участники операции, чье моральное авторитет позволяет им передавать молодежи уроки патриотизма и обороны Родины. Их авторитет усиливается наградами — звездами героев и боевыми орденами.

В Саратовской области титул лучшего просветителя присудили Диане Мусаевой, преподавателю Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, автора курса «Контент маркетинг в социальных сетях» для студентов, педагогов и всех интересующихся данной темой. Она активно работает с молодежью: в 2024–2025 годах провела 70 просветительских мероприятий для студентов и школьников Саратова как лектор Российского общества «Знание», стала организатором всероссийского медиа-фестиваля «Ночь ШУМного контента» от АНО Центра «ШУМ» в Саратовской области, победила в проекте Медиашколы от МИА Россия Сегодня и проекте «Другое Дело» платформы «Россия - стана возможностей 2024».

Проект года в области — историко-патриотический проект «Отцы Героев» студентов Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Проект представляет из себя создание информационной базы для проведения серии «Разговоров о важном» с отцами участников СВО с рассказами про своих сыновей, защищавших Отечество. В рамках реализации проекта студенты проводят впечатляющие фотовыставки и создают трогательные видео-рассказы, направленные на пробуждение интереса молодого поколения к истории Отечества и осмысление роли патриотизма в жизни каждого из нас.

Обладателей региональных наград выбрал Экспертный совет Знание.Премия, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. Каждую заявку рассматривали пять экспертов.
После заседания Почетного жюри свои голоса могут отдать жители России – победителей номинации «Народный выбор» определят в ходе онлайн-голосования, которое впервые пройдет на платформе MAX. Отдать голос за фаворитов в каждой номинации можно до февраля 2026 года. Лауреат будет объявлен на торжественной церемонии награждения в 2026 году в Москве.