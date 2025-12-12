Лучшему просветителю и просветительскому проекту Саратовской области вручили награды

просмотров: 101

Награждение прошло на ежегодном Гражданском форуме Саратовской области, организованном Общественной палатой региона. Напомним, Общество «Знание» представило перечень победителей региональных премий Знание.Премия, отмечающих вклад в образование на уровне субъектов федерации.Имена победителей озвучили во время встречи почетного жюри в Москве первый замглавы администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета общества «Знание» Сергей Кириенко. 2025 год ознаменовался первыми наградами в каждом из 89 субъектов России — для ведущего регионального просветителя и ведущего просветительского проекта. Эти почести войдут в историю премии как первые региональные.Сергей Кириенко акцентировал внимание на проектах, фокусирующихся на сохранении исторической памяти и памяти о героях Великой Отечественной. Значительная доля заявок связана с героями СВО. В списке номинантов фигурируют сами участники операции, чье моральное авторитет позволяет им передавать молодежи уроки патриотизма и обороны Родины. Их авторитет усиливается наградами — звездами героев и боевыми орденами.В Саратовской области титул лучшего просветителя присудили Диане Мусаевой, преподавателю Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, автора курса «Контент маркетинг в социальных сетях» для студентов, педагогов и всех интересующихся данной темой. Она активно работает с молодежью: в 2024–2025 годах провела 70 просветительских мероприятий для студентов и школьников Саратова как лектор Российского общества «Знание», стала организатором всероссийского медиа-фестиваля «Ночь ШУМного контента» от АНО Центра «ШУМ» в Саратовской области, победила в проекте Медиашколы от МИА Россия Сегодня и проекте «Другое Дело» платформы «Россия - стана возможностей 2024».Проект года в области — историко-патриотический проект «Отцы Героев» студентов Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Проект представляет из себя создание информационной базы для проведения серии «Разговоров о важном» с отцами участников СВО с рассказами про своих сыновей, защищавших Отечество. В рамках реализации проекта студенты проводят впечатляющие фотовыставки и создают трогательные видео-рассказы, направленные на пробуждение интереса молодого поколения к истории Отечества и осмысление роли патриотизма в жизни каждого из нас.Обладателей региональных наград выбрал Экспертный совет Знание.Премия, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. Каждую заявку рассматривали пять экспертов.После заседания Почетного жюри свои голоса могут отдать жители России – победителей номинации «Народный выбор» определят в ходе онлайн-голосования, которое впервые пройдет на платформе MAX. Отдать голос за фаворитов в каждой номинации можно до февраля 2026 года. Лауреат будет объявлен на торжественной церемонии награждения в 2026 году в Москве.