В Балаково проведут проверку системы теплоснабжения после обращения граждан

просмотров: 107

С участием главы района Сергея Барулина и руководства Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» была проведена встреча с местными управляющими компаниями, на которой рассмотрели жалобы жителей на периодические перебои горячего водоснабжения и отопления. Обсуждались конкретные адреса с выездом на место, по ним были даны поручения по выходу из сложившейся ситуации.По словам Александра Стрелюхина, необходимо в кратчайшие сроки разобраться с каждым случаем отключения тепла и горячей воды в многоквартирных домах. Этим займется специальная рабочая группа, в состав которой войдут профильные специалисты администрации и «Т Плюс».Также будет проведено комплексное обследование системы теплоснабжения для выявления и устранения гидравлических «перекосов», когда идет неравномерное распределение тепла в домах.Кроме того, в ближайшее время ПАО «Т Плюс» разработает графики дополнительной модернизации теплообменного оборудования и 6 групповых бойлеров в домах с решением в этом году. В свою очередь администрация района должна будет помочь выбрать управляющие организации тем домам, которые этого до сих пор не сделали.Повторная встреча состоится через неделю, на ней обсудят промежуточные итоги по каждому адресу.Министерство строительства и ЖКХ области.