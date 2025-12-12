12 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:16 | 12 декабря
Наука открытий
13:59 | 12 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:43 | 12 декабря
Встреча с героем: воспитанник детского сада №15 из Красноармейска вернулся с фронта
12:04 | 12 декабря
В выходные в Саратове пройдет книжная ярмарка
12:00 | 12 декабря
В Балаково проведут проверку системы теплоснабжения после обращения граждан
10:48 | 12 декабря
Лучшему просветителю и просветительскому проекту Саратовской области вручили награды
10:30 | 12 декабря
На Совете при Губернаторе обсудили вопросы патриотического воспитания и интеграции иностранных граждан в российское общество
09:55 | 12 декабря
Саратовская область вошла в первую пятерку регионов России по господдержке комплексного развития села
20:20 | 11 декабря
В Саратовской области обсудили соблюдение прав и свобод граждан
18:00 | 11 декабря
В минздраве назначили зама, курирующего лекарственное обеспечение жителей региона
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Балаково проведут проверку системы теплоснабжения после обращения граждан

Новости
Балаково по поручению Губернатора Романа Бусаргина посетили заместитель Председателя Правительства области Александр Стрелюхин и министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин в связи с обращениями граждан о проблемах с горячим водоснабжением и отоплением.



С участием главы района Сергея Барулина и руководства Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» была проведена встреча с местными управляющими компаниями, на которой рассмотрели жалобы жителей на периодические перебои горячего водоснабжения и отопления. Обсуждались конкретные адреса с выездом на место, по ним были даны поручения по выходу из сложившейся ситуации.

По словам Александра Стрелюхина, необходимо в кратчайшие сроки разобраться с каждым случаем отключения тепла и горячей воды в многоквартирных домах. Этим займется специальная рабочая группа, в состав которой войдут профильные специалисты администрации и «Т Плюс».

Также будет проведено комплексное обследование системы теплоснабжения для выявления и устранения гидравлических «перекосов», когда идет неравномерное распределение тепла в домах.

Кроме того, в ближайшее время ПАО «Т Плюс» разработает графики дополнительной модернизации теплообменного оборудования и 6 групповых бойлеров в домах с решением в этом году. В свою очередь администрация района должна будет помочь выбрать управляющие организации тем домам, которые этого до сих пор не сделали.

Повторная встреча состоится через неделю, на ней обсудят промежуточные итоги по каждому адресу.

Министерство строительства и ЖКХ области.