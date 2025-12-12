Саратовская область вошла в первую пятерку регионов России по господдержке комплексного развития села

просмотров: 147

«Объем финансирования мероприятий КРСТ в текущем году составил более 2 миллиардов рублей: по этому показателю регион вошел в топ-5регионов-лидеров России. Средства были направлены на благоустройство и формирование современного облика сельских территорий, улучшение жилищных условий граждан, а также развитие транспортной инфраструктуры и обустройство под компактную жилищную застройку», - уточнил замминистра.Подводя итоги 2025 года, Игорь Гриднев рассказал, что в текущем году в 20 муниципальных районах области был реализован 21 проект по благоустройству сельских территорий.На территории Ровенского и Турковского районов возведены 42 жилых дома для работников АПК и социальной сферы, в настоящее время ведется чистовая отделка с подключением коммуникаций.Кроме этого, в рабочем поселке Ровное капитально отремонтированы здание средней школы, стадион и 10 дорог общей протяженностью 17,4 км.Значительный объем работ проведен на территории Краснокутского района. Здесь капитально отремонтирован водовод, построены насосная станция, две водозаборные скважины, линия уличного освещения. Также завершены капитальный ремонт районного Дома культуры и Краснокутской районной станции по борьбе с болезнями животных, закуплен передвижной мобильный комплекс для утилизации биологических отходов.В настоящее время на заключительной стадии находятся проекты по строительству многофункционального спортивно-досугового комплекса в селе Репное Балашовского района, детского сада на территории Ровенского района и долгосрочный проект под компактную жилищную застройку в селе Натальино Балаковского района.«В 2026 году в рамках госпрограммы Комплексного развития сельских территорий в муниципальных районах области продолжатся строительство и модернизация дорог, жилищно-коммунальных объектов и объектов социальной инфраструктуры. Будут благоустраиваться сельские территории и малые населенные пункты, приступим к возведению нового жилья», -подытожил Игорь Гриднев.