В Саратовской области обсудили соблюдение прав и свобод граждан

просмотров: 111

Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества и ко Дню Конституции. На встрече собрались 300 участников, включая руководителей вузов, госслужащих, представителей общественных организаций и студенческого сообщества.В мероприятии приняла участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова.В своем выступлении Людмила Борисова отметила необходимость слышать жителей региона в информационном пространстве, стоять на защите интересов, свобод и безопасности в медиасреде.В рамках форума затронули важность кадровой программы региона для участников СВО «Наши герои». Эксперты обсудили соблюдение прав и свобод граждан как ключевую задачу в стране.Заключительной частью мероприятия стала церемония награждения. Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова и начальник управления региональной безопасности Правительства области Юрий Юрин получили памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», учрежденные Президентом России. Награды были вручены за значительный вклад в подготовку мероприятий, связанных с празднованием юбилея Победы, мемориальную работу и патриотическое воспитание молодёжи.За информационное сопровождение общественно-политических процессов руководителю Центра управления регионом Сергею Блаженнову вручено благодарственное письмо главного федерального инспектора по Саратовской области Виталия Сластного