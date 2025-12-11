12 декабря 2025 ПЯТНИЦА
20:20 | 11 декабря
В Саратовской области обсудили соблюдение прав и свобод граждан
18:00 | 11 декабря
В минздраве назначили зама, курирующего лекарственное обеспечение жителей региона
16:30 | 11 декабря
Более 750 единиц медоборудования приобретено в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения
15:30 | 11 декабря
Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России
14:40 | 11 декабря
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»
14:38 | 11 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:59 | 11 декабря
Временное использование опереттой исторического здания ТЮЗа пройдет без ущерба для зрителей и творческих коллективом
12:34 | 11 декабря
Проект «Казаки по следам истории»: первые итоги и новые экспонаты для петровского музея
11:30 | 11 декабря
Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала
10:11 | 11 декабря
Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области обсудили соблюдение прав и свобод граждан

9 декабря в парке «Россия – Моя история» в Саратове состоялся II Форум для руководителей и специалистов государственных и муниципальных органов власти.

Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества и ко Дню Конституции. На встрече собрались 300 участников, включая руководителей вузов, госслужащих, представителей общественных организаций и студенческого сообщества.

В мероприятии приняла участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова.
В своем выступлении Людмила Борисова отметила необходимость слышать жителей региона в информационном пространстве, стоять на защите интересов, свобод и безопасности в медиасреде.

В рамках форума затронули важность кадровой программы региона для участников СВО «Наши герои». Эксперты обсудили соблюдение прав и свобод граждан как ключевую задачу в стране.

Заключительной частью мероприятия стала церемония награждения. Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова и начальник управления региональной безопасности Правительства области Юрий Юрин получили памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», учрежденные Президентом России. Награды были вручены за значительный вклад в подготовку мероприятий, связанных с празднованием юбилея Победы, мемориальную работу и патриотическое воспитание молодёжи.
За информационное сопровождение общественно-политических процессов руководителю Центра управления регионом Сергею Блаженнову вручено благодарственное письмо главного федерального инспектора по Саратовской области Виталия Сластного