В минздраве назначили зама, курирующего лекарственное обеспечение жителей региона

Приступила к работе заместитель министра - начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Саратовской области Ольга Иванова.
Она окончила Пермскую государственную фармацевтическую академию Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию с присвоением квалификации фармацевт/провизор.
У Ольги Леонидовны большой опыт работы фармацевтом, провизором-технологом, она имеет управленческие навыки работы. Полученные знания и опыт позволяют ей видеть ситуацию в целом для создания и совершенствования эффективной системы.

«В министерстве здравоохранения значительно усилен штат сотрудников, отвечающих за льготное лекарственное обеспечение. Губернатор Роман Викторович Бусаргин поддержал нас в этом. Создано профильное специализированное управление, руководить которым будет Ольга Леонидовна. В системе закупок и обеспечения льготных категорий граждан лекарственными средствами она разбирается досконально. Имеет большой опыт в этом направлении на различных уровнях. Благодаря поддержке губернатора у нас за последние годы значительно увеличились объемы финансирования. В этом году выделена рекордная сумма - свыше 5 млрд рублей. Это полностью покрывает потребности. Главная задача минздрава - грамотная организация закупочных процедур и перераспределение по льготникам», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.