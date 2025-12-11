12 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
20:20 | 11 декабря
В Саратовской области обсудили соблюдение прав и свобод граждан
18:00 | 11 декабря
В минздраве назначили зама, курирующего лекарственное обеспечение жителей региона
16:30 | 11 декабря
Более 750 единиц медоборудования приобретено в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения
15:30 | 11 декабря
Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России
14:40 | 11 декабря
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»
14:38 | 11 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:59 | 11 декабря
Временное использование опереттой исторического здания ТЮЗа пройдет без ущерба для зрителей и творческих коллективом
12:34 | 11 декабря
Проект «Казаки по следам истории»: первые итоги и новые экспонаты для петровского музея
11:30 | 11 декабря
Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала
10:11 | 11 декабря
Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 750 единиц медоборудования приобретено в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения

Новости
Более 750 единиц медоборудования приобретено в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, оборудование районных больниц успешно обновляется.

В этом году приобретено 785 единиц, в том числе 19 единиц «тяжелого». Это 2 флюорографа, 3 маммографа, 11 рентгеновских аппаратов, 3 компьютерных томографа. Приобретено и поставлено 7 автомобилей и передвижной мобильный комплекс для Петровской районной больницы.

«Все полученное оборудование успешно работает и улучшает качество оказания медицинской помощи, делает диагностику и лечение более доступными. Поступает оборудование, которого раньше никогда не было в районных больницах, – это ЛОР-комбайны, эндоскопические стойки с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций, рефрактометры и другая медицинская техника», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.