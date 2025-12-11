Более 750 единиц медоборудования приобретено в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения

просмотров: 135

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, оборудование районных больниц успешно обновляется.В этом году приобретено 785 единиц, в том числе 19 единиц «тяжелого». Это 2 флюорографа, 3 маммографа, 11 рентгеновских аппаратов, 3 компьютерных томографа. Приобретено и поставлено 7 автомобилей и передвижной мобильный комплекс для Петровской районной больницы.«Все полученное оборудование успешно работает и улучшает качество оказания медицинской помощи, делает диагностику и лечение более доступными. Поступает оборудование, которого раньше никогда не было в районных больницах, – это ЛОР-комбайны, эндоскопические стойки с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций, рефрактометры и другая медицинская техника», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.