Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России

Министерство просвещения РФ утвердило единые даты для главных школьных праздников в 2025/26 учебном году. Рекомендации уже направлены во все регионы страны.Ключевые даты:-Последний звонок: 26 мая 2026 года (понедельник).-Выпускной вечер: 27 июня 2026 года (суббота).Минпросвещения рекомендует школам включить в сценарии торжеств несколько важных элементов:-Государственная символика: церемония поднятия флага и исполнение гимна России.-Семейные ценности: чествование многодетных и многопоколенных семей.-Выступления родителей: слово могут дать родителям-героям, включая участников СВО и обладателей государственных наград.