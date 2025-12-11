Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России
Министерство просвещения РФ утвердило единые даты для главных школьных праздников в 2025/26 учебном году. Рекомендации уже направлены во все регионы страны.
Ключевые даты:
-Последний звонок: 26 мая 2026 года (понедельник).
-Выпускной вечер: 27 июня 2026 года (суббота).
Минпросвещения рекомендует школам включить в сценарии торжеств несколько важных элементов:
-Государственная символика: церемония поднятия флага и исполнение гимна России.
-Семейные ценности: чествование многодетных и многопоколенных семей.
-Выступления родителей: слово могут дать родителям-героям, включая участников СВО и обладателей государственных наград.