20:20 | 11 декабря
В Саратовской области обсудили соблюдение прав и свобод граждан
18:00 | 11 декабря
В минздраве назначили зама, курирующего лекарственное обеспечение жителей региона
16:30 | 11 декабря
Более 750 единиц медоборудования приобретено в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения
15:30 | 11 декабря
Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России
14:40 | 11 декабря
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»
14:38 | 11 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:59 | 11 декабря
Временное использование опереттой исторического здания ТЮЗа пройдет без ущерба для зрителей и творческих коллективом
12:34 | 11 декабря
Проект «Казаки по следам истории»: первые итоги и новые экспонаты для петровского музея
11:30 | 11 декабря
Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала
10:11 | 11 декабря
Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России


Министерство просвещения РФ утвердило единые даты для главных школьных праздников в 2025/26 учебном году. Рекомендации уже направлены во все регионы страны.

Ключевые даты:

-Последний звонок: 26 мая 2026 года (понедельник).
-Выпускной вечер: 27 июня 2026 года (суббота).

Минпросвещения рекомендует школам включить в сценарии торжеств несколько важных элементов:

-Государственная символика: церемония поднятия флага и исполнение гимна России.
-Семейные ценности: чествование многодетных и многопоколенных семей.
-Выступления родителей: слово могут дать родителям-героям, включая участников СВО и обладателей государственных наград.