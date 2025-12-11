Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»

просмотров: 76

Хоккейная команда «Кольцовское» Калининского района представит Саратовскую область на зимнем этапе Всероссийского марафона «Земля спорта», который пройдет в предстоящие выходные, 13 и 14 декабря, в городе Магнитогорске Челябинской области.Марафон «Земля спорта», организованный Министерством сельского хозяйства России, проводится в рамках государственной программы Комплексного развития сельских территорий.Еще в 80-х годах XX века жители с.Колокольцовка построили деревянную хоккейную коробку и начали тренироваться. В 2024 году благодаря госпрограмме КРСТ в Колокольцовке появилась современная хоккейная коробка, что позволило спортсменам тренироваться на профессиональном уровне.ООО «Кольцовское» во главе с заместителем директора Александром Галаниным, активно поддерживающим развитие спорта в районе, оказывает хоккеистам всяческую помощь и на тренировках, и на соревнованиях различного уровня.Хоккейная команда стала победителем в игровых сезонах 2022/2023, 2023/2024, одерживала победы в региональном этапе любительской хоккейной лиги «Ночная хоккейная лига» в дивизионе «Лига Надежды» и представила регион на Всероссийском финале в городе Сочи.В сезоне 2024/2025 «Кольцовское» в упорной борьбе заняла второе место на региональном этапе «НХЛ», а также стала победителем прошлогодней «Земли спорта».Министерство сельского хозяйства области