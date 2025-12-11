11 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»

Новости / Спорт
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»

Хоккейная команда «Кольцовское» Калининского района представит Саратовскую область на зимнем этапе Всероссийского марафона «Земля спорта», который пройдет в предстоящие выходные, 13 и 14 декабря, в городе Магнитогорске Челябинской области.

Марафон «Земля спорта», организованный Министерством сельского хозяйства России, проводится в рамках государственной программы Комплексного развития сельских территорий.

Еще в 80-х годах XX века жители с.Колокольцовка построили деревянную хоккейную коробку и начали тренироваться. В 2024 году благодаря госпрограмме КРСТ в Колокольцовке появилась современная хоккейная коробка, что позволило спортсменам тренироваться на профессиональном уровне.

ООО «Кольцовское» во главе с заместителем директора Александром Галаниным, активно поддерживающим развитие спорта в районе, оказывает хоккеистам всяческую помощь и на тренировках, и на соревнованиях различного уровня.

Хоккейная команда стала победителем в игровых сезонах 2022/2023, 2023/2024, одерживала победы в региональном этапе любительской хоккейной лиги «Ночная хоккейная лига» в дивизионе «Лига Надежды» и представила регион на Всероссийском финале в городе Сочи.

В сезоне 2024/2025 «Кольцовское» в упорной борьбе заняла второе место на региональном этапе «НХЛ», а также стала победителем прошлогодней «Земли спорта».

Министерство сельского хозяйства области