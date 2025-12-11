Проект «Казаки по следам истории»: первые итоги и новые экспонаты для петровского музея

просмотров: 86

В Петровском станичном казачьем обществе Саратовской области подведены промежуточные итоги проекта «Казаки по следам истории», поддержанного грантом министерства внутренней политики и общественных отношений региона в 2025 году. За год проведено три полевые экспедиции по старинным сёлам Петровского района и пять из десяти запланированных камеральных занятий. Скоро участники приступят к созданию новой экспозиции в музее «Петровский патриот» Детско-юношеского центра города Петровска.Проект объединил школьников и юных казачат, увлечённых краеведением. Под руководством создательницы музея Юлии Матюхиной они получают практические навыки археолога – от обнаружения артефактов до их подготовки к хранению и демонстрации.На первом занятии, 30 октября, ребята начали обработку находок: фрагментов керамики, нательных крестов, старинных инструментов и даже хорошо сохранившегося «конного» ведра. Все предметы сопровождаются точными координатами места находки, например, 52.379 северной широты и 45.505 восточной долготы.Медные артефакты очищали в слабокислом растворе, а железные механически. Каждому присвоили уникальный шифр: крест из села Старая Лопатка получил обозначение Ст.Л.-1 – МПП/25 – 37, где указаны место находки, музей хранения и год поступления.Участники также освоили составление научных описаний и сравнивали находки с экспонатами других музеев. Завершился цикл занятий профессиональной фотосъёмкой в обычном и макрорежиме для последующего использования в отчётности и экспозиции.Юлия Матюхина отметила: «Ребята с большим интересом погружаются в историю родного края, работая с подлинными артефактами. Уверена, что опыт, полученный в ходе проекта “Казаки по следам истории”, станет важным шагом в их становлении как исследователей и патриотов своей земли».В ближайшее время завершатся камеральные работы и начнётся монтаж новой экспозиции. Она позволит жителям и гостям Петровска увидеть историю местного казачества через подлинные артефакты, найденные и подготовленные юными краеведами.