Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала

Делегация Саратовской кадетской школы-интерната №2 имени В.В.Талалихина приняла участие в X Юбилейном Международном Благотворительном Кремлёвском Кадетском Бале, который прошел в московском Гостином Дворе. Бал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объединил молодежь из разных регионов России и зарубежных стран.Под руководством директора школы Вадима Богданова в мероприятии выступили кадеты Тихонов Артем, Кондауров Кирилл, Бурмистрова Софья и Хаметова Камилла. Право поехать на бал кадеты получили благодаря хорошей учебе и активному участию в жизни школы и патриотических мероприятиях.«Это невероятно! Огромный зал, сотни кадетов в парадной форме, красивая музыка — всё как в кино. Очень волнительно представлять здесь нашу школу и наш Саратов. Мы много репетировали, чтобы всё было идеально, и сейчас понимаем, что это того стоило. Здесь чувствуешь себя частью одной большой и важной традиции. Такие моменты запоминаются на всю жизнь и заставляют гордиться тем, что ты носишь кадетские погоны», - поделились кадеты Саратовской области.Министерство образования Саратовской области