11 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:30 | 11 декабря
Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России
14:40 | 11 декабря
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»
14:38 | 11 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:59 | 11 декабря
Временное использование опереттой исторического здания ТЮЗа пройдет без ущерба для зрителей и творческих коллективом
12:34 | 11 декабря
Проект «Казаки по следам истории»: первые итоги и новые экспонаты для петровского музея
11:30 | 11 декабря
Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала
10:11 | 11 декабря
Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума
19:24 | 10 декабря
Стабильное обеспечение качественными коммунальными ресурсами всех микрорайонов города — одна из приоритетных задач
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала

Новости
Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала


Делегация Саратовской кадетской школы-интерната №2 имени В.В.Талалихина приняла участие в X Юбилейном Международном Благотворительном Кремлёвском Кадетском Бале, который прошел в московском Гостином Дворе. Бал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объединил молодежь из разных регионов России и зарубежных стран.

Под руководством директора школы Вадима Богданова в мероприятии выступили кадеты Тихонов Артем, Кондауров Кирилл, Бурмистрова Софья и Хаметова Камилла. Право поехать на бал кадеты получили благодаря хорошей учебе и активному участию в жизни школы и патриотических мероприятиях.

«Это невероятно! Огромный зал, сотни кадетов в парадной форме, красивая музыка — всё как в кино. Очень волнительно представлять здесь нашу школу и наш Саратов. Мы много репетировали, чтобы всё было идеально, и сейчас понимаем, что это того стоило. Здесь чувствуешь себя частью одной большой и важной традиции. Такие моменты запоминаются на всю жизнь и заставляют гордиться тем, что ты носишь кадетские погоны», - поделились кадеты Саратовской области.

Министерство образования Саратовской области