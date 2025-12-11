11 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
15:30 | 11 декабря
Стали известны даты последнего звонка и выпускных по всей России
14:40 | 11 декабря
Хоккейная команда с.Колокольцовка поборется за звание лучших на зимнем этапе марафона «Земля спорта»
14:38 | 11 декабря
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Дорога Памяти»
12:59 | 11 декабря
Временное использование опереттой исторического здания ТЮЗа пройдет без ущерба для зрителей и творческих коллективом
12:34 | 11 декабря
Проект «Казаки по следам истории»: первые итоги и новые экспонаты для петровского музея
11:30 | 11 декабря
Кадеты из Саратова стали участниками Кремлёвского бала
10:11 | 11 декабря
Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума
19:24 | 10 декабря
Стабильное обеспечение качественными коммунальными ресурсами всех микрорайонов города — одна из приоритетных задач
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума

Общественная палата области подвела итоги Гражданского форума


В Историческом парке «Россия – Моя история» состоялось пленарное заседание Гражданского форума Саратовской области. В мероприятии приняли участие губернатор Роман Бусаргин, члены регионального Правительства, представители Управления Минюста России по Саратовской области, лидеры общественных организаций, члены Общественной палаты и общественных советов муниципальных районов и округов.

Открывая пленарное заседание, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук сообщил, что в рамках форума было организовано более 20 дискуссионных площадок по актуальным вопросам развития гражданского общества, в ходе которых были подведены результаты работы по всем ключевым направлениям деятельности Общественной палаты области в 2025 году.

«В 2025 году прошло более 60 заседаний комиссий Общественной палаты. Члены Палаты принимали участие в личных приемах граждан, работе общественных советов органов власти, рассмотрели более 70 обращений, оказывали помощь участникам СВО и членам их семей, проводили рабочие выезды в районы области», – отметил Борис Шинчук.

Особо было подчеркнуто, что по итогам года Общественная палата Саратовской области вошла в десятку лучших палат страны по показателям эффективности деятельности, а также информационной открытости.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поблагодарил членов Общественной палаты за активную гражданскую позицию. Он отметил, что социальная ориентированность проектов и инициатив Палаты полностью соответствует приоритетам как региональной, так и федеральной политики.

Опытом успешной работы на местах поделились председатели общественных советов Пугачевского, Ершовского и Ртищевского муниципальных районов.

Завершилось заседание торжественной церемонией награждения. Члены Общественной палаты были отмечены Благодарностями Общественной палаты Саратовской области, а также Благодарностями Ассамблеи народов России.

Министерство внутренней политики и общественных отношений области