10 декабря 2025 СРЕДА
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
18:00 | 10 декабря
Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона
17:30 | 10 декабря
В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту
16:00 | 10 декабря
Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации
15:49 | 10 декабря
Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»
15:00 | 10 декабря
Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института
13:46 | 10 декабря
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"
09:46 | 10 декабря
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Погодные условия и для дорожников, и для водителей остаются достаточно сложными. Во многих районах продолжает идти снег. Температура воздуха в регионе колеблется от -1С до -8 С.



Дорожники работают в круглосуточном режиме, сменяя друг друга. Сегодня на региональных трассах идет расчистка и обработка, где требуется, песко-соляной смесью. Трудится автотранспорт в количестве 138 единиц (это вдвое больше, чем 9 декабря), включая КДМ, автогрейдеры и другую спецтехнику.

В городе Саратове, на транзитных маршрутах на данный момент работает 15 единиц, в ночь количество техники будет увеличено.  

Проезд в настоящее время обеспечен по всем региональным трассам.

Министерство дорожного хозяйства предупреждает жителей области: при  неблагоприятных погодных условиях, автолюбителям, по возможности, лучше воздержаться от поездок.

Министерство дорожного хозяйства