На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера

Дорожники работают в круглосуточном режиме, сменяя друг друга. Сегодня на региональных трассах идет расчистка и обработка, где требуется, песко-соляной смесью. Трудится автотранспорт в количестве 138 единиц (это вдвое больше, чем 9 декабря), включая КДМ, автогрейдеры и другую спецтехнику.В городе Саратове, на транзитных маршрутах на данный момент работает 15 единиц, в ночь количество техники будет увеличено.Проезд в настоящее время обеспечен по всем региональным трассам.Министерство дорожного хозяйства предупреждает жителей области: при неблагоприятных погодных условиях, автолюбителям, по возможности, лучше воздержаться от поездок.Министерство дорожного хозяйства