10 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
18:00 | 10 декабря
Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона
17:30 | 10 декабря
В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту
16:00 | 10 декабря
Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации
15:49 | 10 декабря
Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»
15:00 | 10 декабря
Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института
13:46 | 10 декабря
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"
09:46 | 10 декабря
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона

Новости
Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона


Заместитель председателя областного совета ветеранов, ветеран Военно-морского флота Владислав Иванов уверен, что участники СВО смогут реализовать свой потенциал в мирной жизни.

«Саратовская земля всегда славилась своими героями. В годы Великой Отечественной войны более 290 саратовцев были удостоены звания Героя Советского Союза, а 39 – стали полными кавалерами Ордена Славы. Сегодня участники специальной военной операции продолжают славные традиции своих дедов и прадедов – 12 человек – уроженцев региона удостоены звания Героя Российской Федерации», - напомнил ветеран.

Как отмечает Владислав Иванов, большое количество саратовцев удостоены государственных наград за участие в специальной военной операции.

«Сегодня задача ветеранского сообщества, органов власти помочь этим ребятам адаптироваться к мирной жизни. Все они - живой пример мужества и героизма. Многие из них задействованы в патриотической работе – передают свой опыт подрастающему поколению. Кто-то находит себя в новых сферах – органах власти или коммерческих структурах. Большим подспорьем являются различные меры поддержки и программы, в том числе региональная программа «Наши герои», созданная по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина. Уверен, совместными усилиями удастся выстроить эффективную систему, в которой участники СВО смогут реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие родного региона», - рассказал Владислав Иванов.

Напомним, региональная кадровая программа «Наши герои» создана по аналогии с федеральным проектом Президента Владимира Путина «Время Героев».