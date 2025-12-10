Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона

просмотров: 109

Заместитель председателя областного совета ветеранов, ветеран Военно-морского флота Владислав Иванов уверен, что участники СВО смогут реализовать свой потенциал в мирной жизни.«Саратовская земля всегда славилась своими героями. В годы Великой Отечественной войны более 290 саратовцев были удостоены звания Героя Советского Союза, а 39 – стали полными кавалерами Ордена Славы. Сегодня участники специальной военной операции продолжают славные традиции своих дедов и прадедов – 12 человек – уроженцев региона удостоены звания Героя Российской Федерации», - напомнил ветеран.Как отмечает Владислав Иванов, большое количество саратовцев удостоены государственных наград за участие в специальной военной операции.«Сегодня задача ветеранского сообщества, органов власти помочь этим ребятам адаптироваться к мирной жизни. Все они - живой пример мужества и героизма. Многие из них задействованы в патриотической работе – передают свой опыт подрастающему поколению. Кто-то находит себя в новых сферах – органах власти или коммерческих структурах. Большим подспорьем являются различные меры поддержки и программы, в том числе региональная программа «Наши герои», созданная по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина. Уверен, совместными усилиями удастся выстроить эффективную систему, в которой участники СВО смогут реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие родного региона», - рассказал Владислав Иванов.Напомним, региональная кадровая программа «Наши герои» создана по аналогии с федеральным проектом Президента Владимира Путина «Время Героев».