10 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
18:00 | 10 декабря
Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона
17:30 | 10 декабря
В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту
16:00 | 10 декабря
Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации
15:49 | 10 декабря
Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»
15:00 | 10 декабря
Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института
13:46 | 10 декабря
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"
09:46 | 10 декабря
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту

Новости / Новости ЖКХ

В этом году в Балакове благоустроили 10 общественных территорий благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.



В частности, были приведены в порядок несколько парков, пустыри рядом с многоэтажками преобразовали в общественные территории с лавочками, урнами и т.д. Еще на трех общественных локациях возле школы №3 и школы №18 установили современное энергоэффективное освещение.

«В этом году в Саратовской области по федеральному проекту благоустроено 167 общественных и дворовых территорий. Речь идет не просто о создании новых и благоустройстве уже существующих парков, скверов и бульваров, а о создании нового более комфортного общественного пространства в наших городах и поселках. Это происходит сегодня на глазах у горожан и при участии горожан», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.