В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту

В частности, были приведены в порядок несколько парков, пустыри рядом с многоэтажками преобразовали в общественные территории с лавочками, урнами и т.д. Еще на трех общественных локациях возле школы №3 и школы №18 установили современное энергоэффективное освещение.«В этом году в Саратовской области по федеральному проекту благоустроено 167 общественных и дворовых территорий. Речь идет не просто о создании новых и благоустройстве уже существующих парков, скверов и бульваров, а о создании нового более комфортного общественного пространства в наших городах и поселках. Это происходит сегодня на глазах у горожан и при участии горожан», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.