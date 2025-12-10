В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту
В этом году в Балакове благоустроили 10 общественных территорий благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.
В частности, были приведены в порядок несколько парков, пустыри рядом с многоэтажками преобразовали в общественные территории с лавочками, урнами и т.д. Еще на трех общественных локациях возле школы №3 и школы №18 установили современное энергоэффективное освещение.
«В этом году в Саратовской области по федеральному проекту благоустроено 167 общественных и дворовых территорий. Речь идет не просто о создании новых и благоустройстве уже существующих парков, скверов и бульваров, а о создании нового более комфортного общественного пространства в наших городах и поселках. Это происходит сегодня на глазах у горожан и при участии горожан», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.