Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации

Диагностические возможности Фёдоровской районной больницы значительно расширились благодаря внедрению системы эндоскопической визуализации нового поколения. Современное оборудование, закупленное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, уже успешно применяется в работе.С момента начала эксплуатации на новой системе проведено обследование 135 пациентов, что подтверждает высокий спрос на современные методы диагностики и эффективность внедрённого оборудования.Система эндоскопической визуализации высокого класса позволяет специалистам проводить точную и своевременную диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта. Высокая разрешающая способность и четкость изображения помогают выявлять патологические изменения на ранних стадиях, что существенно повышает эффективность лечения.Кроме того, новое оборудование делает работу врачей комфортнее: благодаря улучшенной визуализации снижается нагрузка на зрение, повышается детализация обследования и сокращается время процедуры.«Поступление современного эндоскопического оборудования — важный шаг для развития учреждения. Это оборудование позволяет проводить исследования на качественно новом уровне, а пациенты получают более точную диагностику и своевременную медицинскую помощь», — отметил главный врач Фёдоровской районной больницы Евгений Ковалев.Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Программа была рассчитана до 2025 года, однако по решению Президента России Владимира Путина продлена до 2030 года и продолжена в новом национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь».Министерство здравоохранения области