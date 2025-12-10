10 декабря 2025 СРЕДА
Новости
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
18:00 | 10 декабря
Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона
17:30 | 10 декабря
В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту
16:00 | 10 декабря
Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации
15:49 | 10 декабря
Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»
15:00 | 10 декабря
Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института
13:46 | 10 декабря
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"
09:46 | 10 декабря
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации

Новости / Здоровье
Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации


Диагностические возможности Фёдоровской районной больницы значительно расширились благодаря внедрению системы эндоскопической визуализации нового поколения. Современное оборудование, закупленное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, уже успешно применяется в работе.

С момента начала эксплуатации на новой системе проведено обследование 135 пациентов, что подтверждает высокий спрос на современные методы диагностики и эффективность внедрённого оборудования.

Система эндоскопической визуализации высокого класса позволяет специалистам проводить точную и своевременную диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта. Высокая разрешающая способность и четкость изображения помогают выявлять патологические изменения на ранних стадиях, что существенно повышает эффективность лечения.

Кроме того, новое оборудование делает работу врачей комфортнее: благодаря улучшенной визуализации снижается нагрузка на зрение, повышается детализация обследования и сокращается время процедуры.

«Поступление современного эндоскопического оборудования — важный шаг для развития учреждения. Это оборудование позволяет проводить исследования на качественно новом уровне, а пациенты получают более точную диагностику и своевременную медицинскую помощь», — отметил главный врач Фёдоровской районной больницы Евгений Ковалев.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Программа была рассчитана до 2025 года, однако по решению Президента России Владимира Путина продлена до 2030 года и продолжена в новом национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь».

Министерство здравоохранения области