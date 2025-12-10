10 декабря 2025 СРЕДА
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
18:00 | 10 декабря
Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона
17:30 | 10 декабря
В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту
16:00 | 10 декабря
Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации
15:49 | 10 декабря
Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»
15:00 | 10 декабря
Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института
13:46 | 10 декабря
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"
09:46 | 10 декабря
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института

Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института


В Театральном институте Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялся тожественный вечер по случаю 105-летия учебного заведения.

Юбилей объединил мастеров-профессионалов, начинающих актеров и поклонников театрального искусства. На территории Саратовской области работают одиннадцать профессиональных театров, детские студии, самодеятельные коллективы и во многих успешно работают выпускники Театрального института.

Благодарственные письма министерства культуры Саратовской области были вручены постоянным членам регионального жюри фестиваля ПФО «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, - директору Саратовского ТЮЗа им. Киселева, залуженному артисту РФ Игорю Баголею и преподавателю САТИ Ирине Борисовой.

