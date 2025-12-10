Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института
В Театральном институте Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялся тожественный вечер по случаю 105-летия учебного заведения.
Юбилей объединил мастеров-профессионалов, начинающих актеров и поклонников театрального искусства. На территории Саратовской области работают одиннадцать профессиональных театров, детские студии, самодеятельные коллективы и во многих успешно работают выпускники Театрального института.
Благодарственные письма министерства культуры Саратовской области были вручены постоянным членам регионального жюри фестиваля ПФО «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, - директору Саратовского ТЮЗа им. Киселева, залуженному артисту РФ Игорю Баголею и преподавателю САТИ Ирине Борисовой.
Министерство культуры области