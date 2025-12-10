В Саратове реализуют проект "Снова сильный"

просмотров: 84

В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялась переговорная площадка «Формирование гражданской позиции в поликонфессиональном обществе через институты религиозного образования». Работа площадки была направлена на обсуждение роли религиозных образовательных институтов в воспитании активной гражданской позиции и духовно-нравственных ценностей, способствующих консолидации общества. В фокусе внимания был и опыт взаимодействия религиозных организаций с органами власти и общественностью в современных условиях.Отдельная переговорная площадка была посвящена обсуждению вопросов развития в регионе общедоступной спортивной инфраструктуры. Участники обменялись успешными практиками реализации проектов в этой сфере. Председатель комиссии по спорту, туризму, здоровому образу жизни и добровольчеству Общественной палаты области Вячеслав Максюта презентовал проект «Снова сильный: программа физической и социальной реабилитации ветеранов СВО в адаптивном тренажерном комплексе», ставший победителем областного конкурса грантов. В рамках проекта на Аллее кадетов в Саратове уже установлен новый адаптивный тренажерный комплекс, предназначенный для стимулирования регулярных физических нагрузок среди военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию.Министерство внутренней политики и общественных отношений области