10 декабря 2025 СРЕДА
Новости
13:46 | 10 декабря
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"
09:46 | 10 декабря
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
21:19 | 09 декабря
Казаки-кадеты СОШ № 63 приняли участие в открытии мемориальных бюстов Героев Отечества в Саратове
19:26 | 09 декабря
Инфраструктура готова: бизнес снижает издержки с помощью цифровизации
18:13 | 09 декабря
На уборку первого снега в области вышло 66 единиц спецтехники
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
16:42 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове реализуют проект "Снова сильный"

Новости


В ФОК «Центр Бадминтона» прошла переговорная площадка «Саратовский регион! Место силы! Место здоровья! Место долголетия!», в рамках которой были рассмотрены вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем женщин и мужчин. Особое внимание уделялось вопросу обследования при подготовке к процедуре ЭКО за счет средств бюджетного финансирования. Также обсуждались современные методы вспомогательных репродуктивных технологий и проблемы ментального здоровья населения.
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"

В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялась переговорная площадка «Формирование гражданской позиции в поликонфессиональном обществе через институты религиозного образования».  Работа площадки была направлена на обсуждение роли религиозных образовательных институтов в воспитании активной гражданской позиции и духовно-нравственных ценностей, способствующих консолидации общества. В фокусе внимания был и опыт взаимодействия религиозных организаций с органами власти и общественностью в современных условиях.

Отдельная переговорная площадка была посвящена обсуждению вопросов развития в регионе общедоступной спортивной инфраструктуры. Участники обменялись успешными практиками реализации проектов в этой сфере. Председатель комиссии по спорту, туризму, здоровому образу жизни и добровольчеству Общественной палаты области Вячеслав Максюта презентовал проект «Снова сильный: программа физической и социальной реабилитации ветеранов СВО в адаптивном тренажерном комплексе», ставший победителем областного конкурса грантов. В рамках проекта на Аллее кадетов в Саратове уже установлен новый адаптивный тренажерный комплекс, предназначенный для стимулирования регулярных физических нагрузок среди военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию.

Министерство внутренней политики и общественных отношений области