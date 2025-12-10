10 декабря 2025 СРЕДА
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме

Коммунальные службы Саратова и Энгельса продолжают очищать улицы от снега и наледи, а также обрабатывать дороги противогололедными материалами.



Ночью в Саратове были задействованы 134 единицы специализированной техники.

В первую очередь очищаются основные автомагистрали, тротуары, пешеходные зоны, подходы к учреждениям социальной сферы и остановочным павильонам.

В Волжском районе провели обработку и очистку дорог по улицам Радищева, Усть-Курдюмская, Московская, Большая Затонская, Мичурина, Соборная. В ночной период задействованы 21 единица спецтехники и 7 рабочих.

В Заводском в настоящий момент для очистки дорожного полотна и тротуаров от снега на линию выведено более 40 машин, в работах по благоустройству участвуют 43 рабочих коммунальной службы района.

Служба благоустройства Кировского района проводит подметание и обработку противогололедными материалами общественных территорий и дорог.

За ночь работы проведены по адресам: парк "Семхоз"; проспект 50 Лет Октября; ул. им. Кутякова И.С.; ул. Университетская; ул. Московская; ул. Астраханская; сквер "Рубин"; ул. Корпоративная и др.

В Ленинском районе проводятся работы по механизированному подметанию и ручной очистке пешеходных зон, механизированной очистке дорог, ручной очистке остановочных платформ и лестниц, очистке путепроводов и др.

В ночное время в Октябрьском районе специализированной техникой проводилось механизированное подметание дорог и тротуаров. Особое внимание уделено обработке противогололедными материалами. В работах было задействовано 24 единицы техники и 14 человек.

Во Фрунзенском районе ночью велось механизированное подметание тротуаров и дорог, очистка тротуаров и пешеходных переходов и обработка противогололедными материалами по улицам им. Радищева, им. М.Горького, Вольская, им. Чапаева, Астраханская, им. Рахова, им. Вавилова, Мирный переулок, Рабочая, Б. Казачья от ул. им. Чапаева в сторону ул. Аткарской; очистка лестниц по ул. Шелковичная.

Силами МКУ «Городское хозяйство» Энгельса проводится обработка дорожного полотна противогололедными материалами и очистка тротуаров. Особое внимание уделяется спускам, подъемам и участкам у социальных объектов (больницы, школы, детские сады и др.)

Всего на улицах города работает 24 единицы техники.

С самого утра дворники очищают остановочные площадки, чтобы путь к транспорту был безопасным. Сейчас работы проводим по улицам Трудовая, Тельмана, Лесозаводская, Нижняя Лесозаводская и др.

По информации администраций Энгельсского района и МО «Город Саратов»