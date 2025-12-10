Казаки-кадеты СОШ № 63 приняли участие в открытии мемориальных бюстов Героев Отечества в Саратове

просмотров: 151

В День Героев Отечества, 9 декабря 2025 года, на бульваре Героев Отечества в Саратове состоялось торжественное открытие мемориальных бюстов в честь двух выдающихся защитников Родины – генерал-майора Валерия Востротина и полковника Ивана Доронина. В мероприятии приняли участие казаки-кадеты муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 63 с углублённым изучением предметов».Церемония объединила представителей власти, военнослужащих, ветеранов и молодёжи. Среди гостей были члены администрации Ленинского района города Саратова, депутаты Саратовской городской и областной Дум, участники специальной военной операции, работники МЧС, представители ветеранских и молодёжных организаций, казачество, а также школьники и студенты.Валерий Востротин – участник боевых действий в Афганистане, командир легендарной 104-й гвардейской воздушно-десантной бригады, известной по событиям в Кандагаре. Позже он участвовал в миротворческих операциях и внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.Иван Доронин – герой другого времени, но не менее мужественный и самоотверженный. В 1934 году он участвовал в спасательной операции по эвакуации участников экспедиции парохода «Челюскин», потерпевшего крушение в ледяных водах Чукотского моря. Благодаря смелости и профессионализму лётчиков, в том числе Доронина, все 104 человека с борта судна были спасены.Открытие бюстов стало не только данью памяти героям, но и важным воспитательным событием для подрастающего поколения. Казаки-кадеты СОШ № 63, приняв участие в церемонии, продемонстрировали уважение к историческому наследию и готовность следовать примеру отваги и служения Отечеству.Торжественные мероприятия завершились возложением цветов к недавно установленным бюстам. Участники почтили память героев минутой молчания и выразили благодарность за их мужество, честь и верность долгу.