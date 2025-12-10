10 декабря 2025 СРЕДА
Новости
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
21:19 | 09 декабря
Казаки-кадеты СОШ № 63 приняли участие в открытии мемориальных бюстов Героев Отечества в Саратове
19:26 | 09 декабря
Инфраструктура готова: бизнес снижает издержки с помощью цифровизации
18:13 | 09 декабря
На уборку первого снега в области вышло 66 единиц спецтехники
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
16:42 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На уборку первого снега в области вышло 66 единиц спецтехники

Новости
9 декабря в некоторых районах ночью выпал первый снег: Аркадакском, Красноармейском, Ртищевском, Татищевком, Турковском.



Температура воздуха колебалась в регионе от -1С до -8С ( в Духовницком районе). Складывались неблагоприятные погодные условия для водителей и в других районах: морось, туман.

Дорожные организации оперативно вышли на расчистку дорог. На автотрассах области было задействовано 39 единиц техники, из них 30 КДМ.

Всего в первые 12 часов декабрьского снежного дня на региональные дороги было высыпано 254 тонны песчано-соляной смеси, к вечеру эта цифра увеличилась до 700 тонн.

Во второй половине дня снег дошел до Саратова, Гагаринского и Энгельсского районов. Вследствии чего дорожники вывели на расчистку дорог еще 27 единиц техники, десять из них работают на региональных дорогах областного центра на транзитных маршрутах.

На 17.00 проезд обеспечен по всем региональным трассам.

Напомним, сотрудники диспетчерской службы организуют взаимодействие между подрядными дорожно-эксплуатационными организациями, министерством дорожного хозяйства, МЧС и органами Госавтоинспекции. При необходимости, на дороги может выйти дополнительная техника.