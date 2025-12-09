Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
В Саратове и Энгельсе выпал первый снег, в связи с этим начались работы по обработке противогололедными материалами и очистке дорог механизированным способом.
В первую очередь обрабатываются дорожно-транспортные магистрали, маршруты движения общественного транспорта, спуски, подъемы, эстакады, транспортные развязки.
Приступили к работам по очистке пешеходных переходов, остановочных павильонов и подходов к социально значимым объектам.
Дорожники готовы к выпуску дополнительных единиц специальной техники в случае ухудшения погодных условий. К работе подготовлены комбинированные дорожные машины и тракторные щетки для оперативной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасного передвижения по дорогам и тротуарам.
