Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами

В первую очередь обрабатываются дорожно-транспортные магистрали, маршруты движения общественного транспорта, спуски, подъемы, эстакады, транспортные развязки.Приступили к работам по очистке пешеходных переходов, остановочных павильонов и подходов к социально значимым объектам.Дорожники готовы к выпуску дополнительных единиц специальной техники в случае ухудшения погодных условий. К работе подготовлены комбинированные дорожные машины и тракторные щетки для оперативной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасного передвижения по дорогам и тротуарам.