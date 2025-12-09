9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
17:06 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
17:05 | 09 декабря
16:42 | 09 декабря
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
14:00 | 09 декабря
13:00 | 09 декабря
На Воскресенском кладбище Саратова открыли кенотаф Героям Советского Союза
11:02 | 09 декабря
Сельская школа в Ртищевском районе получила современное водоочистное оборудование
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами

Новости
В Саратове и Энгельсе выпал первый снег, в связи с этим начались работы по обработке противогололедными материалами и очистке дорог механизированным способом.


В первую очередь обрабатываются дорожно-транспортные магистрали, маршруты движения общественного транспорта, спуски, подъемы, эстакады, транспортные развязки.

Приступили к работам по очистке пешеходных переходов, остановочных павильонов и подходов к социально значимым объектам.

Дорожники готовы к выпуску дополнительных единиц специальной техники в случае ухудшения погодных условий. К работе подготовлены комбинированные дорожные машины и тракторные щетки для оперативной уборки улично-дорожной сети и обеспечения безопасного передвижения по дорогам и тротуарам.