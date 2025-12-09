Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание

просмотров: 74

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра, кино и телевидения Марией Кожевниковой прошла в школе №2 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области. Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта «Чтецкие программы».Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Мария Кожевникова выступила с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнали, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.«Первой книгой, которую я самостоятельно прочитала в детстве, стала сказка «Аленький цветочек», написанная Сергеем Аксаковым. Она была мне очень близка, и я перечитывала ее несколько раз. Вообще у меня есть привычка возвращаться к понравившимся книгам, потому что с возрастом и новым жизненным опытом их восприятие меняется, открываются другие смыслы», — поделилась актриса.На вопрос, была ли книга, которая резко изменила ее жизнь, Мария Кожевникова ответила, что такого моментального переворота на 180 градусов не случилось. Лектор уверена, что мировоззрение формируется постепенно, под влиянием накопленного опыта от прочтения множества произведений. Однако есть книги, которые она хотела бы увидеть экранизированными, которые воспринимаются как готовый кинематографический сюжет.«Обычно автор пишет для кого-то конкретного, о чём-то, проживая это через свой опыт, и поэтому, понимая жизнь автора, гораздо легче понять произведение, которое вы читаете. Я, конечно, обожаю Фёдора Достоевского. Вероятно, это связано с моей профессией, потому что он, мне кажется, лучший психолог, который, подобно хирургу, открывает сознание человека. Он исследует не просто логику поступков героев, а те глубинные, почти животные инстинкты и проявления божественной силы, которые заложены в нас от рождения. Мне это невероятно интересно, и для актёрской работы его проза бесценна, так как она объясняет, чем мотивируется тот или иной персонаж», — поделилась Мария Кожевникова.Она рассказала, что именно в экранизации произведения Достоевского ей очень бы хотелось сыграть.Кроме того, лектор остановилась на творчестве Афанасия Фета. Она отметила, что понимание его судьбы — это ключ к пониманию его поэзии. Жизнь поэта была очень сложной. Он родился в богатой семье: его отец, русский дворянин, женился на немке в Германии по протестантскому обряду. Однако, когда семья вернулась в Россию, этот брак не был признан законным. В результате, хотя его биологическим отцом был дворянин, юридически Фет считался сыном матери от первого брака. Из-за действовавших тогда законов он не имел прав на дворянство и наследство отца. Таким образом, при состоятельном отце он оказался в положении бедного родственника, лишённого наследства. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы вернуть себе утраченное социальное положение и родовое имя.Мария Кожевникова поделилась, что у нее четверо детей, и их опыт обучения чтению был разным. Старший сын научился читать очень рано, примерно в пять лет, и даже освоил таблицу умножения. Второй и третий дети начали читать примерно к шести-семи годам — сначала по слогам, а потом уже целыми книгами.«Я считаю, что раннее развитие — не всегда благо. Ребенок развивается гармонично, когда все аспекты — физическая активность, нервная система и умственные способности — получают достаточно внимания. Если, условно говоря, на интеллектуальные нагрузки уходит 60% ресурсов, а на остальные сферы лишь по 20%, со временем может возникнуть дисбаланс, который проявится позже. Поэтому я уверена, что не нужно стремиться к раннему развитию любой ценой. Лучше действовать в соответствии с возрастом и желаниями самого ребенка», — рассказала актриса.Она обратилась к будущим родителям, отметив, что не стоит увлекаться ранним развитием и оказывать давление. Ребенок должен развиваться в своем темпе, следуя своим интересам. Не нужно заставлять его читать только потому, что другие дети уже умеют, или из-за сравнений с соседями.Отметим, что школа №2 р.п. Базарный Карабулак вошла в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины Знание.Игра. Она пройдет в онлайн-формате 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.