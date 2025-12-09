Триумф саратовских каратистов на первенстве России

просмотров: 87

В Нижнем Новгороде с 3 по 8 декабря состоялось первенство России по каратэ среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 12-20 лет. Более 1800 спортсменов из 69 регионов боролись за медали.Саратовские спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав 20 медалей различного достоинства: 7 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых. Благодаря таким успехам Саратовская область заняла второе место в общекомандном зачёте.Кроме того, наши спортсмены получили 5 путевок на первенство Европы, которое пройдет 6–8 февраля в городе Лимассол (Кипр). Право представить Россию завоевали Софья Данилова, Александр Максимов, Виктория Давыдова, Анна Волик, Тимур Перевозчиков.Все результаты турнира размещены на сайте.