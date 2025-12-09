9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
17:06 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
17:05 | 09 декабря
16:42 | 09 декабря
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
14:00 | 09 декабря
13:00 | 09 декабря
На Воскресенском кладбище Саратова открыли кенотаф Героям Советского Союза
11:02 | 09 декабря
Сельская школа в Ртищевском районе получила современное водоочистное оборудование
В Нижнем Новгороде с 3 по 8 декабря состоялось первенство России по каратэ среди юношей и девушек, юниоров и юниорок 12-20 лет. Более 1800 спортсменов из 69 регионов боролись за медали.

Саратовские спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав 20 медалей различного достоинства: 7 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых. Благодаря таким успехам Саратовская область заняла второе место в общекомандном зачёте.

Кроме того, наши спортсмены получили 5 путевок на первенство Европы, которое пройдет 6–8 февраля в городе Лимассол (Кипр). Право представить Россию завоевали Софья Данилова, Александр Максимов, Виктория Давыдова, Анна Волик, Тимур Перевозчиков.

Все результаты турнира размещены на сайте.