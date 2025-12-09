В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс

просмотров: 84

В Ртищевском районе завершена реализация инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса. Он состоит из 2 корпусов на 300 коров каждый с доильно-молочным блоком. Проект, инициатором которого выступило АО «Ульяновский», успешно реализован в установленные сроки.«Общий объем инвестиций составил 187 миллионов рублей, а его реализация позволила создать 15 новых рабочих мест и заложить основу для дальнейшего развития экономики Ртищевского района», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.На сегодняшний день строительная часть полностью завершена: возведены два корпуса для содержания поголовья, осуществлены все отделочные работы и монтаж оборудования. Для обеспечения комфортного содержания животных установлено современное стойловое оборудование, уложены резиновые напольные покрытия и смонтирована эффективная система навозоудаления.По информации министерства сельского хозяйства региона, предприятие в этом году получило господдержку свыше 2,5 млн рублей на производство молока. Комплексное сопровождение будет продолжено совместно с профильным ведомством.