9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
17:06 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
17:05 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
16:42 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
13:00 | 09 декабря
На Воскресенском кладбище Саратова открыли кенотаф Героям Советского Союза
11:02 | 09 декабря
Сельская школа в Ртищевском районе получила современное водоочистное оборудование
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс

Новости / АПК


В Ртищевском районе завершена реализация инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса. Он состоит из 2 корпусов на 300 коров каждый с доильно-молочным блоком. Проект, инициатором которого выступило АО «Ульяновский», успешно реализован в установленные сроки.

«Общий объем инвестиций составил 187 миллионов рублей, а его реализация позволила создать 15 новых рабочих мест и заложить основу для дальнейшего развития экономики Ртищевского района», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

На сегодняшний день строительная часть полностью завершена: возведены два корпуса для содержания поголовья, осуществлены все отделочные работы и монтаж оборудования. Для обеспечения комфортного содержания животных установлено современное стойловое оборудование, уложены резиновые напольные покрытия и смонтирована эффективная система навозоудаления.

По информации министерства сельского хозяйства региона, предприятие в этом году получило господдержку свыше 2,5 млн рублей на производство молока. Комплексное сопровождение будет продолжено совместно с профильным ведомством.