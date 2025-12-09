Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок

просмотров: 90

Саратовской области присвоена высшая номинация «Гарантированная прозрачность» в категории «Региональные заказчики». За прошедший год регион вновь улучшил позиции в рейтинге, переместившись с 5 на 4 место среди регионов России.«Высокая оценка в Национальном рейтинге свидетельствует об эффективности системного подхода к регулированию, контролю закупок и работе с заказчиками. Для нас крайне важно обеспечивать гибкость управления и динамичное развитие системы региональных закупок, увеличивать объемы конкурентных процедур, внедрять лучшие региональные практики и повышать доступность областного заказа для малого бизнеса», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.С результатами Национального рейтинга прозрачности закупок – 2025 и методологией оценки можно ознакомиться на сайте https://www.nrpz.ru/