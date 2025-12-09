9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
17:06 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
17:05 | 09 декабря
16:42 | 09 декабря
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
14:00 | 09 декабря
13:00 | 09 декабря
На Воскресенском кладбище Саратова открыли кенотаф Героям Советского Союза
11:02 | 09 декабря
Сельская школа в Ртищевском районе получила современное водоочистное оборудование
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок

Новости
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось торжественное награждение лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок - 2025.



Саратовской области присвоена высшая номинация «Гарантированная прозрачность» в категории «Региональные заказчики». За прошедший год регион вновь улучшил позиции в рейтинге, переместившись с 5 на 4 место среди регионов России.

«Высокая оценка в Национальном рейтинге свидетельствует об эффективности системного подхода к регулированию, контролю закупок и работе с заказчиками. Для нас крайне важно обеспечивать гибкость управления и динамичное развитие системы региональных закупок, увеличивать объемы конкурентных процедур, внедрять лучшие региональные практики и повышать доступность областного заказа для малого бизнеса», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

С результатами Национального рейтинга прозрачности закупок – 2025 и методологией оценки можно ознакомиться на сайте https://www.nrpz.ru/