9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
17:06 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
17:05 | 09 декабря
16:42 | 09 декабря
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
14:00 | 09 декабря
13:00 | 09 декабря
На Воскресенском кладбище Саратова открыли кенотаф Героям Советского Союза
11:02 | 09 декабря
Сельская школа в Ртищевском районе получила современное водоочистное оборудование
В преддверии Дня Героев Отечества на Воскресенском кладбище Саратова состоялась торжественная церемония открытия кенотафа участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза Василию Ивановичу Караулову и Ивану Николаевичу Ильеву.

В церемонии открытия приняли участие представители Правительства области, депутатского корпуса, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов власти, а также активисты военно-патриотических, ветеранских и молодежных организаций.

Выступающие на мероприятии подчеркнули, что жители Саратовской области свято чтут память героев, что в современных внешнеполитических условиях является важнейшей составляющей патриотического воспитания подрастающего поколения.

Инициатором создания и установки памятного мемориала выступил коллектив общественно-полезного благотворительного фонда «Неравнодушные сердца». Работы проведены в рамках реализации социально-просветительского проекта «Помоги найти героя», который стал победителем областного конкурса социальных проектов среди некоммерческих неправительственных организаций.

Справочно: Караулов Василий Иванович капитан Советской Армии. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за отличие при форсировании Днепра.

Иван Николаевич Ильев старшина Красной Армии. Высокое звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за отличие при форсировании Керченского пролива.