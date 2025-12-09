Сельская школа в Ртищевском районе получила современное водоочистное оборудование

просмотров: 111

Ртищевский район стал в этом году участником региональной программы по установке водоочистного оборудования в школах и детских садах, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.Локальное очистное сооружение, состоящее из нескольких видов фильтров, накопительных баков, системы обратного осмоса, появилась в общеобразовательной школе села Ерышевка, расположенном в 23 км от Ртищева. Здесь учатся несколько десятков детей, они получили возможность пить чистую питьевую воду во время учебы. Всего же в этом году региональная программа затронула 3 тысяч учащихся.«В этом году новое водоочистное оборудование установлено в 38 школах и детских садах 9 районов, а также ЗАТО Светлый и Саратове. На реализацию региональной программы, которая стартовала в 2023 году, в этом году было выделено 14,5 млн рублей», - напомнил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.