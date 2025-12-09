9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
17:07 | 09 декабря
Первый снег: дороги Саратова и области обрабатываются коммунальными службами
17:06 | 09 декабря
Мировоззрение меняют не одна книга, а опыт чтения: Мария Кожевникова встретилась с саратовскими школьниками в рамках проекта Общества «Знание
17:05 | 09 декабря
16:42 | 09 декабря
15:30 | 09 декабря
Триумф саратовских каратистов на первенстве России
14:30 | 09 декабря
Саратовская область вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок
14:00 | 09 декабря
В Саратовской области запущен современный животноводческий комплекс
14:00 | 09 декабря
13:00 | 09 декабря
На Воскресенском кладбище Саратова открыли кенотаф Героям Советского Союза
11:02 | 09 декабря
Сельская школа в Ртищевском районе получила современное водоочистное оборудование
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Сельская школа в Ртищевском районе получила современное водоочистное оборудование

Новости
Ртищевский район стал в этом году участником региональной программы по установке водоочистного оборудования в школах и детских садах, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

Локальное очистное сооружение, состоящее из нескольких видов фильтров, накопительных баков, системы обратного осмоса, появилась в общеобразовательной школе села Ерышевка, расположенном в 23 км от Ртищева. Здесь учатся несколько десятков детей, они получили возможность пить чистую питьевую воду во время учебы. Всего же в этом году региональная программа затронула 3 тысяч учащихся.

«В этом году новое водоочистное оборудование установлено в 38 школах и детских садах 9 районов, а также ЗАТО Светлый и Саратове. На реализацию региональной программы, которая стартовала в 2023 году, в этом году было выделено 14,5 млн рублей», - напомнил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.