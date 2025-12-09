9 декабря 2025 ВТОРНИК
Более 200 заявок поступило на региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»


В Саратовской области завершен прием заявок на региональный этап VII окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В новом сезоне заявочная кампания проходила очень активно. Театральные коллективы школ, клубных учреждений, вузов и ссузов активно включились в творческую работу. Детские и молодежные театральные коллективы и студии присоединились к конкурсные испытаниям. Практически в ежедневном режиме поступали заявки и видео версии спектаклей для участия в региональном отборочном этапе.

- Мы можем гордиться итогами заявочной кампании, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Целенаправленная и активная работа по пропаганде фестиваля не осталась незамеченной. В этом году на сайт «театральное приволжье.рф» поступило 212 заявок, в том числе 148 от детских и 64 от молодежных театральных коллективов. В проекте приняли участие 31 муниципальный район области, 45 общеобразовательных учреждений, 15 детских школ искусств. Всего в заявочной компании участвовало 2634 человека.

По инициативе областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой был проведен областной конкурс театральных коллективов «Театральное Приволжье». Он стал первым отборочным этапом, лучшие работы которого были рекомендованы к участию в региональном этапе Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Заявки от коллективов, не принимавших участие в конкурсе, прошли второй отборочный этап с участием регионального жюри. В настоящее время заканчивается работа по утверждению победителей регионального этапа фестиваля.