Более 200 заявок поступило на региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»

просмотров: 139

В Саратовской области завершен прием заявок на региональный этап VII окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.В новом сезоне заявочная кампания проходила очень активно. Театральные коллективы школ, клубных учреждений, вузов и ссузов активно включились в творческую работу. Детские и молодежные театральные коллективы и студии присоединились к конкурсные испытаниям. Практически в ежедневном режиме поступали заявки и видео версии спектаклей для участия в региональном отборочном этапе.- Мы можем гордиться итогами заявочной кампании, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Целенаправленная и активная работа по пропаганде фестиваля не осталась незамеченной. В этом году на сайт «театральное приволжье.рф» поступило 212 заявок, в том числе 148 от детских и 64 от молодежных театральных коллективов. В проекте приняли участие 31 муниципальный район области, 45 общеобразовательных учреждений, 15 детских школ искусств. Всего в заявочной компании участвовало 2634 человека.По инициативе областного центра народного творчества имени Л.А.Руслановой был проведен областной конкурс театральных коллективов «Театральное Приволжье». Он стал первым отборочным этапом, лучшие работы которого были рекомендованы к участию в региональном этапе Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».Заявки от коллективов, не принимавших участие в конкурсе, прошли второй отборочный этап с участием регионального жюри. В настоящее время заканчивается работа по утверждению победителей регионального этапа фестиваля.