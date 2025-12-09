Саратовский участник спецоперации стал трижды кавалером ордена Мужества

просмотров: 163

Финалист программы «Наши герои» Тимофей Сакун из города Энгельса удостоен третьего ордена Мужества.Как пишет телеграм-канал «Саратовская область Z», награду воину вручили за успешное выполнение боевых задач, самоотверженность и отвагу.«Тимофей был в числе первых, кто принял решение отправиться на специальную военную операцию. К тому моменту за его плечами уже был серьезный опыт - участие в боевых действиях в Сирии и Ливии. На СВО служил вычислителем на РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч», позже стал командиром батареи. В боях ему очень помогли гражданские науки - математика и менеджмент», - отмечается в сообщении.Также Тимофей Сакун отмечен медалью «За отвагу» и другими боевыми наградами.Напомним, региональная программа для участников специальной военной операции «Наши герои» действует по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев».