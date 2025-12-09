9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
16:40 | 08 декабря
Более 200 заявок поступило на региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
13:54 | 08 декабря
Саратовский участник спецоперации стал трижды кавалером ордена Мужества
13:00 | 08 декабря
На экотропе в Ленинском районе прошел марафон «Здоровое долголетие»
12:00 | 08 декабря
В Саратове прошла серия презентаций лучших студенческих проектов федерального форума
11:00 | 08 декабря
В Саратове проходит Кубок России по морскому многоборью
10:14 | 08 декабря
Будущее местного самоуправления и туризма обсудили на Совете законодателей ПФО
13:00 | 07 декабря
Политолог Михаил Шмырев:Правительство уделяет большое внимание консолидации доходной части бюджета
12:42 | 07 декабря
Новая школа в п. Молодежный позволит детям заниматься любимым хобби
11:39 | 06 декабря
Петр Баранников:В регионе планомерно решается вопрос по переселению из аварийного жилья
11:36 | 06 декабря
«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовский участник спецоперации стал трижды кавалером ордена Мужества

Новости
Саратовский участник спецоперации стал трижды кавалером ордена Мужества


Финалист программы «Наши герои» Тимофей Сакун из города Энгельса удостоен третьего ордена Мужества.

Как пишет телеграм-канал «Саратовская область Z», награду воину вручили за успешное выполнение боевых задач, самоотверженность и отвагу.

«Тимофей был в числе первых, кто принял решение отправиться на специальную военную операцию. К тому моменту за его плечами уже был серьезный опыт - участие в боевых действиях в Сирии и Ливии. На СВО служил вычислителем на РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч», позже стал командиром батареи. В боях ему очень помогли гражданские науки - математика и менеджмент», - отмечается в сообщении.

Также Тимофей Сакун отмечен медалью «За отвагу» и другими боевыми наградами.

Напомним, региональная программа для участников специальной военной операции «Наши герои» действует по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев».