На экотропе в Ленинском районе прошел марафон «Здоровое долголетие»
Напомним, в Ленинском районе Саратова продолжается благоустройство экотропы, которая соединяет улицу Романтиков в микрорайоне «Ласточкино» и сквер «Территория детства».
Благоустройство экотропы стало продолжением парка благодаря строительству новой школы на 1100 мест.
Местные жители стали активно осваивать экологическую пешеходную зону. Так, накануне представители старшего поколения использовали экотропу для прохождения дистанции в рамках марафона «Здоровое долголетие».
В нем приняли участие представители советов ветеранов и активные жители старшего возраста, увлекающиеся скандинавской ходьбой. Всего в ярком спортивном мероприятии приняли участие несколько десятков человек.
Таким образом, инфраструктура, созданная для отдыха и развития, стала местом притяжения и для спортивных инициатив старшего поколения, демонстрируя комплексный подход к благоустройству городской среды.
Участие в марафоне стало для многих не только проверкой физической формы, но и возможностью пообщаться, обменяться опытом и насладиться природой в черте города. Подобные активности направлены на популяризацию активного долголетия и здорового образа жизни среди саратовцев.
«Сегодняшний марафон — это прекрасный пример того, как объединяются разные поколения вокруг единого пространства. Парк «Территория детства», созданный по инициативе партии и жителей, теперь обрёл продолжение в виде экотропы, которую по достоинству оценили наши уважаемые «серебряные» волонтеры и ветераны. Скандинавская ходьба — один из самых доступных и полезных видов активности, который помогает поддерживать отличную форму, бодрость духа и социальные связи. Мы видим большой интерес к таким мероприятиям и будем продолжать развивать это направление, создавая все условия для комфортной, здоровой и активной жизни людей старшего возраста», поделилась региональный координатор федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», депутат Гордумы Ирина Видина.
