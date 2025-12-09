На экотропе в Ленинском районе прошел марафон «Здоровое долголетие»

просмотров: 147

Благоустройство экотропы стало продолжением парка благодаря строительству новой школы на 1100 мест.Местные жители стали активно осваивать экологическую пешеходную зону. Так, накануне представители старшего поколения использовали экотропу для прохождения дистанции в рамках марафона «Здоровое долголетие».В нем приняли участие представители советов ветеранов и активные жители старшего возраста, увлекающиеся скандинавской ходьбой. Всего в ярком спортивном мероприятии приняли участие несколько десятков человек.Таким образом, инфраструктура, созданная для отдыха и развития, стала местом притяжения и для спортивных инициатив старшего поколения, демонстрируя комплексный подход к благоустройству городской среды.Участие в марафоне стало для многих не только проверкой физической формы, но и возможностью пообщаться, обменяться опытом и насладиться природой в черте города. Подобные активности направлены на популяризацию активного долголетия и здорового образа жизни среди саратовцев.«Сегодняшний марафон — это прекрасный пример того, как объединяются разные поколения вокруг единого пространства. Парк «Территория детства», созданный по инициативе партии и жителей, теперь обрёл продолжение в виде экотропы, которую по достоинству оценили наши уважаемые «серебряные» волонтеры и ветераны. Скандинавская ходьба — один из самых доступных и полезных видов активности, который помогает поддерживать отличную форму, бодрость духа и социальные связи. Мы видим большой интерес к таким мероприятиям и будем продолжать развивать это направление, создавая все условия для комфортной, здоровой и активной жизни людей старшего возраста», поделилась региональный координатор федерального проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия», депутат Гордумы Ирина Видина.