В Саратове прошла серия презентаций лучших студенческих проектов федерального форума

В презентации проектов приняли участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области Алексей Никитин, министр инвестиционной политики Александр Марченко, ректор СГТУ им. Ю.А. Гагарина Сергей Наумов. Оценивали участников представители министерств, институтов развития, бизнес-сообщества и образовательных учреждений.«Практически половина всех заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» от региона поступает именно от вузов. Поэтому мы ежегодно проводим такие мероприятия среди студентов. Каждый вуз представит 5 лучших проектов, которые участвовали в форуме в этом году. Власти вместе с деловым и научным сообществом оценят проекты на предмет жизнеспособности, рыночного потенциала и возможности быстрой интеграции в экономику области. Наша задача — дать экспертизу, поддержку и главное — дорогу к реализации», - отметил министр Александр Марченко.На форум «Сильные идеи для нового времени» в 2025 году СГТУ им. Ю.А. Гагарина представил свыше 1,1 тыс. проектов. На мероприятии были презентованы наиболее перспективные, среди которых виртуальный симулятор действий в чрезвычайной ситуации на железнодорожном вокзале, роботизированная телеинспекционная система для выявления дефектов, внедрение деревобетонных пролетных строений, цифровая платформа, объединяющая проверенные инженерные решения.Победителем стал Александр Мунин, предложивший использование вторичных энергоресурсов в котлах-утилизаторах для повышения энергоэффективности НПЗ. Проект позволит снизить энергозатраты и минимизировать вредное влияние на экологию.Мероприятие в СГТУ стало первым в серии презентаций, которые пройдут в ведущих вузах области. Далее эстафету примут СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ПИУ РАНХиГС и Вавиловский университет.