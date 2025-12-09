9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
16:40 | 08 декабря
Более 200 заявок поступило на региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
13:54 | 08 декабря
Саратовский участник спецоперации стал трижды кавалером ордена Мужества
13:00 | 08 декабря
На экотропе в Ленинском районе прошел марафон «Здоровое долголетие»
12:00 | 08 декабря
В Саратове прошла серия презентаций лучших студенческих проектов федерального форума
11:00 | 08 декабря
В Саратове проходит Кубок России по морскому многоборью
10:14 | 08 декабря
Будущее местного самоуправления и туризма обсудили на Совете законодателей ПФО
13:00 | 07 декабря
Политолог Михаил Шмырев:Правительство уделяет большое внимание консолидации доходной части бюджета
12:42 | 07 декабря
Новая школа в п. Молодежный позволит детям заниматься любимым хобби
11:39 | 06 декабря
Петр Баранников:В регионе планомерно решается вопрос по переселению из аварийного жилья
11:36 | 06 декабря
«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове прошла серия презентаций лучших студенческих проектов федерального форума

Новости
5 декабря на площадке СГТУ имени Гагарина Ю.А. прошла защита проектов – участников федерального форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие организовано министерством инвестиционной политики.



В презентации проектов приняли участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области Алексей Никитин, министр инвестиционной политики Александр Марченко, ректор СГТУ им. Ю.А. Гагарина Сергей Наумов. Оценивали участников представители министерств, институтов развития, бизнес-сообщества и образовательных учреждений.

«Практически половина всех заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» от региона поступает именно от вузов. Поэтому мы ежегодно проводим такие мероприятия среди студентов. Каждый вуз представит 5 лучших проектов, которые участвовали в форуме в этом году. Власти вместе с деловым и научным сообществом оценят проекты на предмет жизнеспособности, рыночного потенциала и возможности быстрой интеграции в экономику области. Наша задача — дать экспертизу, поддержку и главное — дорогу к реализации», - отметил министр Александр Марченко.

На форум «Сильные идеи для нового времени» в 2025 году СГТУ им. Ю.А. Гагарина представил свыше 1,1 тыс. проектов. На мероприятии были презентованы наиболее перспективные, среди которых виртуальный симулятор действий в чрезвычайной ситуации на железнодорожном вокзале, роботизированная телеинспекционная система для выявления дефектов, внедрение деревобетонных пролетных строений, цифровая платформа, объединяющая проверенные инженерные решения.

Победителем стал Александр Мунин, предложивший использование вторичных энергоресурсов в котлах-утилизаторах для повышения энергоэффективности НПЗ. Проект позволит снизить энергозатраты и минимизировать вредное влияние на экологию.

Мероприятие в СГТУ стало первым в серии презентаций, которые пройдут в ведущих вузах области. Далее эстафету примут СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ПИУ РАНХиГС и Вавиловский университет.