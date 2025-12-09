9 декабря 2025 ВТОРНИК
Новости
16:40 | 08 декабря
Более 200 заявок поступило на региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
13:54 | 08 декабря
Саратовский участник спецоперации стал трижды кавалером ордена Мужества
13:00 | 08 декабря
На экотропе в Ленинском районе прошел марафон «Здоровое долголетие»
12:00 | 08 декабря
В Саратове прошла серия презентаций лучших студенческих проектов федерального форума
11:00 | 08 декабря
В Саратове проходит Кубок России по морскому многоборью
10:14 | 08 декабря
Будущее местного самоуправления и туризма обсудили на Совете законодателей ПФО
13:00 | 07 декабря
Политолог Михаил Шмырев:Правительство уделяет большое внимание консолидации доходной части бюджета
12:42 | 07 декабря
Новая школа в п. Молодежный позволит детям заниматься любимым хобби
11:39 | 06 декабря
Петр Баранников:В регионе планомерно решается вопрос по переселению из аварийного жилья
11:36 | 06 декабря
«MAX для дома: как присоединиться к домовому чату вашего МКД» — разъясняет и.о. начальника Госжилинспекции Юлия Абрамова
В Саратове проходит Кубок России по морскому многоборью

В бассейне «Саратов» стартовали Кубок России, Всероссийские соревнования и Кубок федерации по морскому многоборью в дисциплинах морское троеборье и морское двоеборье.



Наш город объединил более 400 человек из 13 регионов страны.

Пожелали спортсменам удачи на стартах министр спорта области Олег Дубовенко, президент федерации многоборья России Алексей Логинов и президент региональной федерации Виктор Кузнецов.

«Рад приветствовать сильнейших спортсменов на саратовской земле. Морское многоборье – вид спорта, который воспитывает сильных духом людей. Уверен, каждый из вас в очередной раз докажет это своим примером. Эти старты завершающие в этом году и желаю каждому из вас показать все, на что вы способны и к чему стремитесь»,- обратился к участникам Олег Александрович.