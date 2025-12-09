В Саратове проходит Кубок России по морскому многоборью

просмотров: 169

Наш город объединил более 400 человек из 13 регионов страны.Пожелали спортсменам удачи на стартах министр спорта области Олег Дубовенко, президент федерации многоборья России Алексей Логинов и президент региональной федерации Виктор Кузнецов.«Рад приветствовать сильнейших спортсменов на саратовской земле. Морское многоборье – вид спорта, который воспитывает сильных духом людей. Уверен, каждый из вас в очередной раз докажет это своим примером. Эти старты завершающие в этом году и желаю каждому из вас показать все, на что вы способны и к чему стремитесь»,- обратился к участникам Олег Александрович.