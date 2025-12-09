Будущее местного самоуправления и туризма обсудили на Совете законодателей ПФО

просмотров: 161

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, а также представители законодательной и исполнительной власти регионов округа, члены молодежного парламента ПФО.В ходе заседания Игорь Комаров отметил, что в целом в ПФО около половины жителей округа положительно оценивают работу местных властей. По словам полпреда, значительные резервы для совершенствования управленческих подходов появились благодаря изменениям системы организации местного самоуправления. Так, новшества расширяют использование одноуровневой модели местного самоуправления. При этом сохраняется двухуровневая модель там, где это необходимо для обеспечения эффективности и комплексности управления. Этот гибкий подход позволяет сокращать дублирование функций и ускорять принятие решений в интересах жителей и бизнеса. Для повышения качества обратной связи обновлены форматы участия граждан в процессе принятия решений (сходы, опросы, публичные слушания, инициативные проекты и др.).По мнению полпреда, повышение эффективности управления и качества жизни граждан во многом зависит от тесного взаимодействия органов государственной власти, муниципалитетов и институтов гражданского общества. Важная роль здесь у развития управленческих моделей, которые способствуют прозрачности и ответственной работе в экономической и социальной сферах. В рамках нового законодательства в регионах округа идет активная работа по переходу на современные системы управления.В ходе дискуссии председатель Совета законодателей ПФО Евгений Люлин подчеркнул, что «обновленное законодательство дало право выбора модели местного самоуправления исходя из региональной специфики, и сегодня стоит задача перераспределить полномочия муниципальной и региональной власти».По второму вопросу повестки Игорь Комаров отметил, что туризм – двигатель жизни регионов, о чем неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Так, за 3 года турпоток в ПФО вырос на 25% (при 19,6% – в РФ). За 9 месяцев 2025 года это почти 16 млн поездок. Полпред также обратил внимание на проблемы. «Сейчас туризм в экономике округа занимает около 2,2% от валового регионального продукта при 2,9% по России. Основные трудности – бюрократия, недостаток инфраструктуры, например гостиниц в удалённых районах, нехватка профессиональных кадров, сезонность. Чтобы эти факторы устранить, должна быть законодательная база, прозрачное управление на местах. Уверен, что новые возможности появятся и в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В его реализации участвует весь округ – на региональном уровне необходимо разработать дополнительные меры, учитывая особенности каждой территории. Нужен системный подход, чтобы раскрыть потенциал и регионов, и всего округа», – подчеркнул Игорь Комаров.Константин Косачев в ходе обсуждения рекомендовал для привлечения туристов, в том числе иностранных, объединять ресурсы и создавать межрегиональные проекты.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе