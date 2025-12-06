6 декабря 2025 СУББОТА
Новости
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Навигация для маломерных судов в Саратовской области закроется 8 декабря

Каждый год дата закрытия навигации на Волге меняется. Если раньше сезон заканчивался в конце ноября, то в 2025-м навигацию продлили до 8 декабря — погода позволяет. Из-за таких переменчивых сроков любителей рыбалки и водных прогулок нередко приходится уведомлять о закрытии прямо в лодке.


Сегодня спасатели патрулируют акваторию на современном быстроходном катере. На нём же областная служба спасения совсем недавно эвакуировала двух мужчин, застрявших в камышах между Саратовом и Энгельсом. Подобные случаи — не редкость. Тогда поиски осложняли туман, высокая волна, снег с дождём и сильный ветер. В таких условиях обычное судно не справилось бы, а этот «водный вездеход» уже совершил более 160 выходов на поисково-спасательные операции в 2025 году.

Работать спасателям приходится по всей акватории Саратовской области.

С 8 декабря владельцам баз и постоянных маломерных судов запрещено выпускать лодки на воду — погода остаётся главным фактором, определяющим безопасность.