5 декабря 2025 ПЯТНИЦА
Новости
11:33 | 05 декабря
Более 191 тысячи жителей Саратовской области пользуются приложением «Госуслуги.Дом»
20:57 | 04 декабря
Юбилейный турнир «Кожаная Кепка» пройдет в Москве в память о Юрии Лужкове
20:41 | 04 декабря
Экологические традиции казачества обсудили на переговорной площадке в Саратове
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 191 тысячи жителей Саратовской области пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

Новости
«Госуслуги Дом» – многофункциональное приложение для решения бытовых вопросов собственниками квартир и частных домов.



Приложение создано на базе ГИС ЖКХ и работает во всех регионах РФ.

В «Госуслуги Дом» можно передавать показания счетчиков воды, электричества, газа и отопления, следить за расходами ресурсов, оплачивать счета, отправлять заявки, изучать отчёты управляющей организации, голосовать на собраниях собственников, следить за капремонтом, заказывать поверку счётчиков, а также общаться с соседями в официальных чатах на платформе VK Мессенджера.

И это далеко не все возможности, которыми могут воспользоваться пользователи приложения, функционал «Госуслуги Дом» постоянно расширяется и совершенствуется, делая управление жилищно-коммунальными услугами еще более удобным и эффективным.

«В Саратовской области все больше жителей переходят на цифровой формат управления многоквартирными и частными домами. На сегодняшний день более 191 тысячи жителей региона активно используют мобильное приложение «Госуслуги.Дом», позволяющее решать все вопросы ЖКХ через смартфон. Для работы потребуется учётная запись Госуслуг. Благодаря широкому функционалу приложения, собственникам жилья не нужно обращаться к множеству отдельных сервисов — всё необходимое сосредоточено в едином приложении», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.