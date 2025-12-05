Более 191 тысячи жителей Саратовской области пользуются приложением «Госуслуги.Дом»

просмотров: 52

Приложение создано на базе ГИС ЖКХ и работает во всех регионах РФ.В «Госуслуги Дом» можно передавать показания счетчиков воды, электричества, газа и отопления, следить за расходами ресурсов, оплачивать счета, отправлять заявки, изучать отчёты управляющей организации, голосовать на собраниях собственников, следить за капремонтом, заказывать поверку счётчиков, а также общаться с соседями в официальных чатах на платформе VK Мессенджера.И это далеко не все возможности, которыми могут воспользоваться пользователи приложения, функционал «Госуслуги Дом» постоянно расширяется и совершенствуется, делая управление жилищно-коммунальными услугами еще более удобным и эффективным.«В Саратовской области все больше жителей переходят на цифровой формат управления многоквартирными и частными домами. На сегодняшний день более 191 тысячи жителей региона активно используют мобильное приложение «Госуслуги.Дом», позволяющее решать все вопросы ЖКХ через смартфон. Для работы потребуется учётная запись Госуслуг. Благодаря широкому функционалу приложения, собственникам жилья не нужно обращаться к множеству отдельных сервисов — всё необходимое сосредоточено в едином приложении», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.