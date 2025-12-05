Экологические традиции казачества обсудили на переговорной площадке в Саратове

просмотров: 148

Модератором выступил Андрей Фетисов, член Общественной палаты Саратовской области и атаман Окружного казачьего общества Саратовской области. С приветственным словом к участникам он обратился следующим образом:«Казаки издавна славились своей бережливостью к природе, любовью к земле и глубокими экологическими традициями. И сегодня природоохранная деятельность является одним из важнейших направлений деятельности казачества, что отмечено в „Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы“. Некоторые инициативы казачества сегодня включают: создание экопарков и заповедников на территориях традиционного проживания казаков; организацию образовательных мероприятий для молодежи, направленных на повышение экологической грамотности; участие в общественных движениях по защите природы. Таким образом, экологические традиции казачества представляют собой важный элемент культурного наследия народов России. Их сохранение и развитие являются залогом устойчивого развития региона и гармоничного сосуществования человека и природы».- Александр Дубинин – член Общественной палаты Саратовской области, помощник атамана Окружного казачьего общества Саратовской области;- Елена Акифьева – эксперт Общественной палаты Саратовской области, старший методист кафедры естественно-научного образования ГАУ ДПО «СОИРО»;- Наталья Дмитриева – начальник Центра сопровождения инновационных программ и проектов ГАУ ДПО «СОИРО»;- Анна Сумбаева – учитель химии и биологии ГБОУ ПО «Губернский казачий генерала Слепцова кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» (г. Пенза);- Анжела Камбулова – директор МОБУ СОШ п. Мичуринский Пензенского района Пензенской области;- Наталья Атапина – учитель биологии МАОУ «СОШ № 9 имени П.А. Столыпина» (г. Балашов);- Мария Тюрина – заведующая детским садом села Вязовка Татищевского района;- Елена Владимировна Тихонова – старший воспитатель детского сада села Вязовка Татищевского района;- Елена Гуркина – директор МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова»;- Актив казачьих классов и экологического объединения «Казачья застава» МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова».Елена Акифьева выступила с содержательным комментарием, подчеркнув историческую и педагогическую значимость экологического мышления в казачьей культуре:«Казачьи общины, жившие преимущественно вдоль рек и в степях России, исторически сформировали особый взгляд на взаимодействие с окружающей средой, основанный на уважении к природным ресурсам и гармонии с природой. На этих принципах строится работа кластера непрерывного казачьего образования, созданного в области, в том числе в вопросах экологического воспитания. Ведь без любви к родной земле невозможно представить казака – воина: сильного, выносливого и физически здорового, преданного братьям по оружию и Отечеству своему».Она также отметила практический опыт реализуемых экологических практик, представленный:- детским садом с казачьими группами села Вязовка Татищевского района;- МАОУ «СОШ № 9 имени П.А. Столыпина» г. Балашова;- студентами вузов из числа выпускников казачьих классов 43-й школы г. Саратова.Особый интерес у присутствующих вызвала деятельность двух детских казачьих экологических объединений. Анжела Камбулова, директор МОБУ СОШ п. Мичуринский Пензенского района Пензенской области, представила проект «Зелёный щит казачества». Елена Гуркина, директор МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова», рассказала о работе экологического объединения «Казачья застава».Анна Сумбаева поделилась уникальным опытом волонтёрской деятельности кадетов:«Волонтеры из числа воспитанников „Губернского казачьего генерала Слепцова кадетского корпуса войск национальной гвардии Российской Федерации“ используют экологический элемент во время сбора гуманитарной помощи участникам СВО и вновь присоединенных территорий (при изготовлении окопных свечей, плетении маскировочных сетей и т.п.)».По итогам работы переговорной площадки была сформулирована резолюция, которая будет интегрирована в итоговую резолюцию Гражданского форума Саратовской области 2025 года. Участники подчеркнули, что экологические традиции казачества – это не только часть культурного кода, но и актуальный ресурс для экологического просвещения, устойчивого развития и гражданской ответственности новых поколений.