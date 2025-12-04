4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»

Наши соседи из Приволжского федерального округа — город Выкса в Нижегородской области — вышли в шорт-лист всероссийской премии «Время молодых».



Впервые в России выбирают «Город молодёжи» среди муниципалитетов, которые не являются региональными центрами, но дают молодёжи реальные возможности для развития. По итогам экспертного отбора Выкса вошла в шорт-лист вместе с Ельцом, Новым Уренгоем, Норильском, Старой Руссой и Шерегешем.

Теперь решающим становится народное голосование — оно приносит 50 из 100 баллов.

Правила запрещают поддерживать город своего региона, но жители Саратовской области могут отдать свой голос соседям и внести вклад в их победу.

Поддержать участников можно на Госуслугах по 19 декабря включительно по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/