4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант

Новости
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант

В начале декабря учебные заведения Саратовской области присоединились к масштабной просветительской акции — Всероссийскому военно-патриотическому диктанту. Мероприятие, организованное учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания «Авангард», было приурочено к Дням воинской славы России.

Участники из разных образовательных учреждений — школьники, студенты колледжей — проверили свои знания в области военной истории, государственной символики, культурного наследия и ключевых событий, включая специальный раздел, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Диктант охватил широкий исторический период — от Древней Руси до современности, что позволило участникам глубже осмыслить связь поколений и героическое прошлое страны.