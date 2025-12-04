4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Выставка работ победителей и участников областного конкурса художественного творчества «Открытая табакерка» начинает путешествие по Саратовской области. Работы юных художников посвящены персонажам любимого артиста и земляка Олега Павловича Табакова, 90-летие которого отмечается в 2025 году.

С 3 по 16 декабря выставку увидят жители Вольска в ДШИ №5 Вольского района;
С 18 декабря 2025 г. по 13 января 2026 г. увидят посетители Елшанской ДШИ;
С 16 по 29 января 2026 года выставка будет представлена в Энгельсе, в МЭЛ им. А.Г. Шнитке;
С 2 по 15 февраля 2026 г. выставку увидят жители Маркса в ДШИ №1;
С 18 февраля по 2 марта 2026 года выставка будет экспонироваться в Калининской ДШИ им. А.А. Талдыкина.