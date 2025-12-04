Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области

просмотров: 85

Выставка работ победителей и участников областного конкурса художественного творчества «Открытая табакерка» начинает путешествие по Саратовской области. Работы юных художников посвящены персонажам любимого артиста и земляка Олега Павловича Табакова, 90-летие которого отмечается в 2025 году.С 3 по 16 декабря выставку увидят жители Вольска в ДШИ №5 Вольского района;С 18 декабря 2025 г. по 13 января 2026 г. увидят посетители Елшанской ДШИ;С 16 по 29 января 2026 года выставка будет представлена в Энгельсе, в МЭЛ им. А.Г. Шнитке;С 2 по 15 февраля 2026 г. выставку увидят жители Маркса в ДШИ №1;С 18 февраля по 2 марта 2026 года выставка будет экспонироваться в Калининской ДШИ им. А.А. Талдыкина.