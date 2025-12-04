4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой

Новое оборудование в поликлинике было установлено в рамках национального проекта «Здравоохранение». За 11 месяцев 2024 года проведено порядка 3,5 тыс стандартных исследований без контраста и свыше 600 исследований с контрастным усилением.

Исследование проводится по полису ОМС по клиническим показаниям и по направлению лечащего врача, оно позволяет обследовать грудную клетку, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, малый таз, позвоночник, конечности, череп с головным мозгом, околоносовые пазухи, височные кости, сосуды

«Современная техника в руках наших специалистов помогает ставить точные диагнозы и выявлять сложные патологии, от новообразований до редких заболеваний. Кабинет КТ работает в две смены, что позволяет исключить очередь. Мы выполняем весь необходимый спектр диагностики. Процесс отлажен, все работает четко», - отмечает главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников.

Программа модернизации первичного звена была рассчитана до 2025 года, однако по решению Президента России Владимира Путина, она продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».