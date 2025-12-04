В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой

просмотров: 92

Новое оборудование в поликлинике было установлено в рамках национального проекта «Здравоохранение». За 11 месяцев 2024 года проведено порядка 3,5 тыс стандартных исследований без контраста и свыше 600 исследований с контрастным усилением.Исследование проводится по полису ОМС по клиническим показаниям и по направлению лечащего врача, оно позволяет обследовать грудную клетку, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, малый таз, позвоночник, конечности, череп с головным мозгом, околоносовые пазухи, височные кости, сосуды«Современная техника в руках наших специалистов помогает ставить точные диагнозы и выявлять сложные патологии, от новообразований до редких заболеваний. Кабинет КТ работает в две смены, что позволяет исключить очередь. Мы выполняем весь необходимый спектр диагностики. Процесс отлажен, все работает четко», - отмечает главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников.Программа модернизации первичного звена была рассчитана до 2025 года, однако по решению Президента России Владимира Путина, она продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».