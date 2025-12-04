4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка

Новости
В Саратовской области по инициативе губернатора Романа Бусаргина изменены возрастные критерии для предоставления губернаторской выплаты молодым мамам, родившим второго ребенка.



С 1 января 2026 года возраст женщины, претендующей на данную выплату, увеличится до 26 лет включительно, то есть до достижения 27-летнего возраста.

«Таким образом, выплату смогут получать также женщины, которые в этом году не прошли по возрасту. Например, женщина родила второго ребенка в этом году в возрасте 25 лет. В назначении пособия было отказано, так как возраст не соответствовал критериям назначения. В 2026 году эта женщина может обратиться за назначением. При этом если обращение поступило не позднее 6 месяцев после месяца рождения ребенка, то мера поддержки будет назначена с месяца рождения ребенка. Если обращение последовало позже, то выплата будет назначена с месяца обращения», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.

Напоминаем, мера поддержки была введена по инициативе главы региона в 2025 году для молодых мам, которые родили второго ребенка в возрасте до 25 лет, в размере 8 тысяч рублей ежемесячно до достижения ребенком возраста 3-х лет. Назначение производится независимо от материального положения семьи. В настоящее время выплату получают более 300 молодых матерей.

Заявление на губернаторскую выплату можно подать в МФЦ или в управлении социальной поддержки населения своего района. Удобно воспользоваться записью через чат-бот МФЦ Саратовской области в национальном мессенджере МАХ: https://max.ru/mfcsaratov_max_bot.

Подробную информацию можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09.

Министерство труда и социальной защиты области