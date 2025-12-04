В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка

просмотров: 99

С 1 января 2026 года возраст женщины, претендующей на данную выплату, увеличится до 26 лет включительно, то есть до достижения 27-летнего возраста.«Таким образом, выплату смогут получать также женщины, которые в этом году не прошли по возрасту. Например, женщина родила второго ребенка в этом году в возрасте 25 лет. В назначении пособия было отказано, так как возраст не соответствовал критериям назначения. В 2026 году эта женщина может обратиться за назначением. При этом если обращение поступило не позднее 6 месяцев после месяца рождения ребенка, то мера поддержки будет назначена с месяца рождения ребенка. Если обращение последовало позже, то выплата будет назначена с месяца обращения», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.Напоминаем, мера поддержки была введена по инициативе главы региона в 2025 году для молодых мам, которые родили второго ребенка в возрасте до 25 лет, в размере 8 тысяч рублей ежемесячно до достижения ребенком возраста 3-х лет. Назначение производится независимо от материального положения семьи. В настоящее время выплату получают более 300 молодых матерей.Заявление на губернаторскую выплату можно подать в МФЦ или в управлении социальной поддержки населения своего района. Удобно воспользоваться записью через чат-бот МФЦ Саратовской области в национальном мессенджере МАХ: https://max.ru/mfcsaratov_max_bot.Подробную информацию можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09.Министерство труда и социальной защиты области