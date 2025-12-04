Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации

просмотров: 115

В «Точке кипения» СГАУ имени А.Н. Вавилова прошли сразу две переговорные площадки. Одна из них - «Сохранение Волги – наш вклад в будущее» - собрала экспертов в сфере экологии и природопользования. Участники обсудили актуальные вопросы экологического образования для устойчивого развития, обменялись эколого-правозащитными практиками по сохранению реки Волга и заслушали информацию о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям по улучшению экологического состояния р. Волга.Участие в переговорной площадке «Налоговая реформа. Мифы, реальность, подготовка» приняли налоговые консультанты, экономисты и представители бизнес-сообщества. В ходе дискуссии участники обсудили перспективы налоговой реформы, сформулировали рекомендации по подготовке к нововведениям.Еще одна переговорная площадка была посвящена вопросам цифровизации. В рамках мероприятия «Цифровой мир: на стыке образования и культуры. Ценности цифровой эпохи» участники обменялись мнениями и опытом относительно влияния технологий на образовательный процесс и культурное развитие общества.Практико-ориентированный трек «Безопасность детей на дорогах – наша общая ответственность» прошел на территории Соколовой горы. Мероприятие, направленное на профилактику детского травматизма, объединило сотрудников ГИБДД, педагогов, родителей и самих детей. Участники акцентировали внимание на необходимости совместной работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.Переговорная площадка «Меры социальной поддержки специалистов помогающих профессий, занятых в региональной системе образования» собрал представителей представителей профильных министерств, образовательных учреждений и общественных организаций. Участники обсудили существующие меры поддержки учителей, школьных психологов и советников, выявили их потребности, а также предложили пути совершенствования социальной политики в этой сфере.