4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации

Новости
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации


В «Точке кипения» СГАУ имени А.Н. Вавилова прошли сразу две переговорные площадки. Одна из них - «Сохранение Волги – наш вклад в будущее» - собрала экспертов в сфере экологии и природопользования. Участники обсудили актуальные вопросы экологического образования для устойчивого развития, обменялись эколого-правозащитными практиками по сохранению реки Волга и заслушали информацию о результатах контрольно-надзорной деятельности Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям по улучшению экологического состояния р. Волга.

Участие в переговорной площадке «Налоговая реформа. Мифы, реальность, подготовка» приняли налоговые консультанты, экономисты и представители бизнес-сообщества. В ходе дискуссии участники обсудили перспективы налоговой реформы, сформулировали рекомендации по подготовке к нововведениям.

Еще одна переговорная площадка была посвящена вопросам цифровизации. В рамках мероприятия «Цифровой мир: на стыке образования и культуры. Ценности цифровой эпохи» участники обменялись мнениями и опытом относительно влияния технологий на образовательный процесс и культурное развитие общества.

Практико-ориентированный трек «Безопасность детей на дорогах – наша общая ответственность» прошел на территории Соколовой горы. Мероприятие, направленное на профилактику детского травматизма, объединило сотрудников ГИБДД, педагогов, родителей и самих детей. Участники акцентировали внимание на необходимости совместной работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Переговорная площадка «Меры социальной поддержки специалистов помогающих профессий, занятых в региональной системе образования» собрал представителей представителей профильных министерств, образовательных учреждений и общественных организаций. Участники обсудили существующие меры поддержки учителей, школьных психологов и советников, выявили их потребности, а также предложили пути совершенствования социальной политики в этой сфере.

Министерство внутренней политики и общественных отношений области