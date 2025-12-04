4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
31 декабря изменится расписание пригородных поездов

В связи с повышенным пассажиропотоком в предновогодние дни предлагаем заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, действующих в праздничный период.


Приводим перечень изменений в движении пригородных электричек на 31 декабря 2025 года:

Добавлены новые рейсы:

Поезд № 6061 «Саратов-1 → Балашов-1».
Отправляется со станции Саратов-1 в 08:43, прибывает на станцию Балашов-1 в 13:41.

Поезд № 6062 «Балашов-1 → Саратов-1».
Отправляется со станции Балашов-1 в 14:20, прибывает на станцию Саратов-1 в 19:38.

Отменяются прежние рейсы:

Поезд № 6161 «Саратов-1 → Ртищево-1».
Ранее выполнялся рейс, отправлявшийся со станции Саратов-1 в 08:43 и прибывающий на станцию Ртищево-1 в 12:01. Этот рейс временно отменяется.

Поезд № 6162 «Ртищево-1 → Саратов-1».
Также временно прекращён рейс, начинавший движение со станции Ртищево-1 в 16:12 и завершавший путь на станции Саратов-1 в 19:38.

Министерство транспорта области по данным АО «СарППК»