31 декабря изменится расписание пригородных поездов

Приводим перечень изменений в движении пригородных электричек на 31 декабря 2025 года:Добавлены новые рейсы:Поезд № 6061 «Саратов-1 → Балашов-1».Отправляется со станции Саратов-1 в 08:43, прибывает на станцию Балашов-1 в 13:41.Поезд № 6062 «Балашов-1 → Саратов-1».Отправляется со станции Балашов-1 в 14:20, прибывает на станцию Саратов-1 в 19:38.Отменяются прежние рейсы:Поезд № 6161 «Саратов-1 → Ртищево-1».Ранее выполнялся рейс, отправлявшийся со станции Саратов-1 в 08:43 и прибывающий на станцию Ртищево-1 в 12:01. Этот рейс временно отменяется.Поезд № 6162 «Ртищево-1 → Саратов-1».Также временно прекращён рейс, начинавший движение со станции Ртищево-1 в 16:12 и завершавший путь на станции Саратов-1 в 19:38.Министерство транспорта области по данным АО «СарППК»