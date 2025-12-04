4 декабря 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 04 декабря
В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант
17:00 | 04 декабря
Выставка в честь Олега Табакова начинает путешествие по Саратовской области
16:48 | 04 декабря
Саратовцев приглашают выбрать «Город молодёжи»
15:30 | 04 декабря
В Балаковской районной поликлинике компьютерный томограф работает с полной нагрузкой
15:00 | 04 декабря
В Саратовской области расширены условия назначения губернаторской выплаты на второго ребенка
14:30 | 04 декабря
Гражданский форум Саратовской области. Переговорные площадки посвятили экологии, образованию, цифровизации
13:20 | 04 декабря
31 декабря изменится расписание пригородных поездов
13:15 | 04 декабря
Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент
12:34 | 04 декабря
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области выросла на 15,8%
12:00 | 04 декабря
В 31 деревне в регионе впервые появились станции сотовой связи
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент

Новости
Руководитель фонда поддержки семьи «Родительская лига» Наталья Кривенцова поделилась своим мнением о современной российской мультипликации. Общественница разместила пост на эту тему на своей странице в «ВКонтакте», рассказав о мультфильме «Герои Арктики».


«Сегодня многие дети живут преимущественно в цифровом пространстве, часто теряя связь с реальной жизнью и живым общением. Создатели мультсериала «Герои Арктики» подчеркивают ценность настоящей дружбы и ответственности перед собой и окружающими. Подростковый возраст — период формирования характера, взглядов на жизнь и нравственных ориентиров. «Герои Арктики» помогут юному зрителю осознать важность личного опыта, эмоциональной зрелости и принятия самостоятельных решений. Мультсериал формирует позитивные жизненные установки и помогает ребенку ориентироваться среди множества соблазнов современной культуры потребления», - отметила Наталья Кривенцова.

По мнению Эмилии Шарии, руководителя СРОО НКЦ «Кавказ», важно, чтобы в мультфильмах отражалась «история про взаимодействие представителей разных народов, объединённых общей целью». Она отмечает на примере отечественного минисериала «Герои Арктики», что «путешествие героев по бескрайним просторам России символизирует единение народа, независимо от происхождения и культурного наследия. Авторы показали удивительную красоту и богатство арктической природы и подчеркнули уникальность каждой местности и каждого народа, проживающего там веками. Путешествуя вместе с героями, зритель погружается в мир увлекательных приключений, узнает новые факты о природе и культуре России, знакомится с интересными традициями и укладом жизни северных народов. Уверена, «Герои Арктики» будут интересны молодому поколению разных возрастов», - поделилась Эмилия Шария.