Саратовские общественники высоко оценили российский мультипликационный контент

«Сегодня многие дети живут преимущественно в цифровом пространстве, часто теряя связь с реальной жизнью и живым общением. Создатели мультсериала «Герои Арктики» подчеркивают ценность настоящей дружбы и ответственности перед собой и окружающими. Подростковый возраст — период формирования характера, взглядов на жизнь и нравственных ориентиров. «Герои Арктики» помогут юному зрителю осознать важность личного опыта, эмоциональной зрелости и принятия самостоятельных решений. Мультсериал формирует позитивные жизненные установки и помогает ребенку ориентироваться среди множества соблазнов современной культуры потребления», - отметила Наталья Кривенцова.По мнению Эмилии Шарии, руководителя СРОО НКЦ «Кавказ», важно, чтобы в мультфильмах отражалась «история про взаимодействие представителей разных народов, объединённых общей целью». Она отмечает на примере отечественного минисериала «Герои Арктики», что «путешествие героев по бескрайним просторам России символизирует единение народа, независимо от происхождения и культурного наследия. Авторы показали удивительную красоту и богатство арктической природы и подчеркнули уникальность каждой местности и каждого народа, проживающего там веками. Путешествуя вместе с героями, зритель погружается в мир увлекательных приключений, узнает новые факты о природе и культуре России, знакомится с интересными традициями и укладом жизни северных народов. Уверена, «Герои Арктики» будут интересны молодому поколению разных возрастов», - поделилась Эмилия Шария.